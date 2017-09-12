十六年過去，傳奇IP遊戲在國內依舊保持幾十個億的龐大市場，超過10家知名遊戲公司開發和運營各種終端上的傳奇類遊戲，並以堅韌不衰的勢頭橫縱發展，形成了一個以傳奇文化為核心的「傳奇生態圈」。而在傳奇遊戲最為繁榮的頁游市場，以37《傳奇霸業》為首，正式宣布重磅推出國內首個「傳奇玩家狂歡節」計劃！

服務玩家為核心，節日特權計劃

用心為上，以「玩家千日狂歡「為主題節日，37《傳奇霸業》推出該項大型計劃，將為玩家提供高端服務為核心的方式，打破傳統遊戲市場營銷手段。併為所有玩家、特別是傳奇用戶，帶來一個可以盡情享受到包括遊戲福利、VIP服務、名人堂特權、賬號鑒定、現金聯賽、金牌公會等一系列特權活動。這也是37遊戲圍繞傳奇IP，延續傳奇精神，傳遞傳奇文化，打造的最頂級服務計劃之一！

一個傳奇文化生態圈的形成

經過十六年的沉澱，以傳奇IP為核心的遊戲產品在市面上依舊擁有強大競爭力。細看各類傳奇題材遊戲，以客戶端為代表的《熱血傳奇》、《傳奇世界》，網頁端為代表的37《傳奇霸業》、移動端為代表的《熱血傳奇》，傳奇IP從單純遊戲，衍化成遍布各平台、各領域的多元化文化產品，強大的生命力與龐大用戶粉絲，讓傳奇文化正走向世界頂級遊戲IP的道路。而到今日隨著盛大、騰訊發佈的傳奇悅享會，37遊戲的「千日狂歡節計劃」更進一步促力了傳奇遊戲生態圈的繁榮。

遊戲後期運營，做好活躍用戶的服務

如何在遊戲運營後期，做好活躍用戶的品質服務，是所有遊戲面臨的必然問題。37《傳奇霸業》作為一款傳奇IP類遊戲的常青樹，起今已運營2年時間之久，卻依舊保持著超高流水與開服數量。如此長久的生命線，得益於37《傳奇霸業》原汁原味的傳奇體驗，以及擁有一大批高質量玩家粉絲，他們對傳奇的熱愛與深刻情懷，衍孕出了傳奇IP文化的精粹與靈魂。隨著本次37《傳奇霸業》推出的國內首個以玩家服務為核心的遊戲節日，不光填補了遊戲高端服務的空白區，也對傳奇文化生態圈的發展升起了一股強大推進力！

這個節日，玩什麼？滿足玩家訴求是重點

37《傳奇霸業》千日狂歡節計劃，將開放線上+線下的各類專項福利活動，所有新老玩家，都能參與到這場盛典。而除了核心玩家所關心的遊戲樂趣、活動體驗、系統玩法等內容在原有基礎上得到了優化升級。37《傳奇霸業》還將重點對玩家服務方面做改進。與核心玩家面對面交流，了解用戶真實訴求，充分重視玩家意見反饋，並提供遊戲內外的社交和福利定製服務。滿足需求，提供福利，將成為37《傳奇霸業》之後運營過程中的重點關注方向！

傳奇經典締造不朽，懷揣匠人精神，37《傳奇霸業》千日狂歡節正式上線，讓我們一起點燃傳奇精神的璀璨之火，誠邀您品鑒！

關於傳奇霸業：

《傳奇霸業》是由37遊戲極光網路自主研發，並獲得盛大正版授權的傳奇題材ARPG網頁遊戲。遊戲秉承傳奇經典設置，力求帶給玩家原汁原味的傳奇體驗。遊戲當中的人物、怪物均採用全新設計的高品質模型，動作更為自然，形象精緻生動；遊戲場景精美宏大，音效清晰逼真，營造出良好的遊戲氛圍，極具帶入感；華麗的技能和優良的操作手感帶來極致的戰鬥體驗，打怪PK更為爽快。尋昔日兄弟，戰熱血沙城，盡在《傳奇霸業》！

關注《傳奇霸業》官網：http://mir.37.com/

玩心創造世界！37遊戲官網：http://www.37.com/