以經典名著改編的網游《大話女兒國》今日開啟不刪檔首測，在遊戲中，玩家可重溫一個個熟悉的神話故事，飽覽逼真唯美的戰鬥場景，體驗暢爽淋漓的PK，遊戲在忠於原著的基礎上還加入了自己的創新，讓玩家可感受到滿滿的誠意，今天就來看一下，《大話女兒國》都有哪些不可錯過的玩法。

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若不能習得普渡蒼生之法，唯有緊握手中劍，哪怕三界顛覆，吾等仍能仗劍除妖！在37《大話女兒國》中，玩家第一個不可錯過的玩法便是「御法除妖」，該活動為每日定時活動，在「御法除妖」活動界面可看到已刷新的活動BOSS，參與擊殺BOSS可獲取豐厚獎勵。

亂世之中，強者為王！在三界之中，有一個名為「墮落之地」的地方，這裏聚集了來自三界各處的英雄們！在37《大話女兒國》的「墮落之地」戰場被分為三個陣營仙、魔、妖，每個陣營10個玩家。進入戰場的玩家隨機分配至3個陣營之一，在這片混沌之地肆意鬥爭！究竟是誰會戰到最後呢，且讓我們拭目以待！

練精化氣，練氣化神，練神還虛，練虛合道，「化神秘境」乃天地神秘之地，僅允許你隻身一人前往探索挑戰！在戰鬥中，37《大話女兒國》的玩家可變化成神將獲得驚天動地的神力，但是想要提升化神等級，獲得更加強大的力量，化神秘境是一個必選之路。

打遊戲怎麼可以少得了PVP？37《大話女兒國》的幫派爭霸可讓各個幫派在這裏展開一場廝殺對決，每個有幫派的玩家都可以參加該活動，活動結束后積分第一的幫會將會獲得勝利，而且還能得到豐厚的禮包。一朝成戰友，生死一家人！為自己，為了幫會而戰！

37《大話女兒國》是一款以名著《西遊記》為背景的3D革命性動作雙端網游。採用新一代自研3D引擎，完美呈現吳承恩筆下的仙境妖府。遊戲中勁爆酷炫的特效，配以怪物溶解、物理擊飛等，給予玩家酣暢淋漓的打擊體驗。在玩法上，遊戲以集齊西遊神將為基礎追求，集合了神將變身、八十一難、御法除妖、三界突破等極富西遊特色的玩法。除此之外，在劇情表現上，除了傳統的任務模式，更有生動新穎的劇情動畫，讓玩家彷彿置身其中，身心俱為其動。

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