據廣東廣播電視台公共頻道報導，9月8日晚上，仲愷一住宅樓6樓天台上，有個10多歲男孩情緒波動，叫喊著欲尋短見。接報后，119、120聞訊趕到現場，並展開救援工作，鋪開氣墊。15分鐘左右，消防隊員氣沖沖跑上天台將其抱走，化險為夷。事因竟是，小男孩與哥哥玩遊戲「王者榮耀」，倆人發生爭執，哥哥動手打了他，他便跑到6樓陽台要跳樓。

畫面顯示，當時一個小男孩正坐在一棟出租屋樓頂的陽台邊沿上，情緒看起來十分激動。稍有不慎，就隨時可能從樓頂墜落下來。為此，仲愷消防第一時間鋪設救生氣墊。

與此同時，仲愷消防協同鄰居馬上派出一隊人員到樓頂對小男孩進行勸說。15分鐘的時間后，趁小男孩注意力不集中的瞬間，仲愷消防快速將小男孩抱了下來。

事後經過了解，仲愷消防得知，跳樓輕生的小男孩年僅12歲，目前正在上初中。那麼，好好的一個人，為何會突然之間久做出如此過激的行為呢？小男孩的哥哥是這樣說的，「我弟弟就是天天拿著手機玩遊戲，我就搶手機。」

當問到是玩王者榮耀嗎？哥哥回答：對。

對此，小男孩的父母也予以證實，並且表示這一次小男孩之所以會如此衝動，除了對遊戲的沉迷之外，其與哥哥之間的矛盾在一定程度上催化了此事。

男孩爸爸說：「兩個人之間的關係，本來就不是很好。那天玩著玩著就吵架了。我覺得哥哥可能是想教育他吧，就搶了手機。他哥哥好像說要打他，他就生氣（就這麼激動）。因為他哥哥打他嘛。」