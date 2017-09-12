12歲男孩沉迷王者榮耀 手機被奪欲跳樓獲救北京新浪網 (2017-09-12 14:55)
據廣東廣播電視台公共頻道報導，9月8日晚上，仲愷一住宅樓6樓天台上，有個10多歲男孩情緒波動，叫喊著欲尋短見。接報后，119、120聞訊趕到現場，並展開救援工作，鋪開氣墊。15分鐘左右，消防隊員氣沖沖跑上天台將其抱走，化險為夷。事因竟是，小男孩與哥哥玩遊戲「王者榮耀」，倆人發生爭執，哥哥動手打了他，他便跑到6樓陽台要跳樓。
畫面顯示，當時一個小男孩正坐在一棟出租屋樓頂的陽台邊沿上，情緒看起來十分激動。稍有不慎，就隨時可能從樓頂墜落下來。為此，仲愷消防第一時間鋪設救生氣墊。
與此同時，仲愷消防協同鄰居馬上派出一隊人員到樓頂對小男孩進行勸說。15分鐘的時間后，趁小男孩注意力不集中的瞬間，仲愷消防快速將小男孩抱了下來。
事後經過了解，仲愷消防得知，跳樓輕生的小男孩年僅12歲，目前正在上初中。那麼，好好的一個人，為何會突然之間久做出如此過激的行為呢？小男孩的哥哥是這樣說的，「我弟弟就是天天拿著手機玩遊戲，我就搶手機。」
當問到是玩王者榮耀嗎？哥哥回答：對。
對此，小男孩的父母也予以證實，並且表示這一次小男孩之所以會如此衝動，除了對遊戲的沉迷之外，其與哥哥之間的矛盾在一定程度上催化了此事。
男孩爸爸說：「兩個人之間的關係，本來就不是很好。那天玩著玩著就吵架了。我覺得哥哥可能是想教育他吧，就搶了手機。他哥哥好像說要打他，他就生氣（就這麼激動）。因為他哥哥打他嘛。」
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
萬巒飄香豬腳．紅麴豬腳．御品萬巒豬腳．真空萬巒豬腳．台灣農畜 豬腳．優鮮配 豬腳．好運豬腳麵線．巴科隆 德國 豬腳．台畜萬巒豬腳．豬腳 禮盒．溫泉風滷豬腳．熊家豬腳 禮盒．當歸豬腳．煙燻豬腳．田薯黍 豬腳．豬腳．福壽 豬腳麵線．藥膳豬腳．豬腳筋．美淇 德國豬腳．阿添師 豬腳．美淇 豬腳．豬腳禮盒．花生 豬腳．台畜 豬腳．萬巒豬腳 600g．萬巒豬腳麵線．德國 豬腳．滷蜜汁豬腳．豬腳 台畜
來自地球，為了土星：卡西尼20年曆程即將終結【北京新浪網】
大耳朵、觸摸鱷魚影響賭博欲等研究獲得搞笑諾貝爾獎【北京新浪網】
蘋果發新品老款調價 iPad Pro普漲400元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多