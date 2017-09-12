360齊向東：企業安全集團要再奮鬥幾年 暫無上市計劃北京新浪網 (2017-09-12 16:04)
新浪科技訊 9月12日下午消息，中國互聯網安全大會今日召開，360企業安全集團董事長齊向東表示，有85%的網路安全事件來自內部人的疏忽、大意和故意，所以人對網路安全起著決定性作用。此外，企業安全集團暫無上市計劃。
齊向東稱，在過去1年中，爆發了眾多著名的網路安全事件，包括CIA、NSA網路武器庫泄漏，美國大選期間希拉蕊郵件門，烏克蘭電網斷電、美國斷網，「永恆之藍」漏洞的勒索病毒等。這些病毒有個顯著特點，即用傳統的技術方法和產品不能防止災難的發生。防止這些網路攻擊需要採用人加系統的方法。
「傳統的檢出率、誤報率、漏報率的觀點已經過時了」，齊向東認為，當今網路攻擊的目標多是基礎設施，比如水廠、電廠等，或者盜竊一批關鍵數據，「這種情況哪怕是只漏掉萬分之一，損失都是不可承受的」。在過去1年中，有85%的網路安全事件來自內部人的疏忽、大意和故意，所以人對網路安全起著決定性作用。
此外，齊向東還提出了「數據驅動安全2.0」，利用雲端安全能力和安全運營平台，將數據的安全價值，賦能設備和人，驅動設備協同聯動的同時，讓人更加智能。
齊向東稱，和美國相比，中國的信息安全市場還有15倍的差距，因此中國企業安全的未來會是個巨大的市場。目前360企業安全集團還沒有上市計劃，「在這麼熱的市場上再奮鬥幾年，以後再考慮上市」。（韓大鵬）
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