作為蘋果官方授權的唯一雙線經銷商， 蘇寧易購一直以來都是果粉們放心購買蘋果產品的最佳選擇之一。為給果粉帶來更好的消費體驗，蘇寧易購攜手蘋果為果粉帶來獨家福利，Apple產品一站式服務正式落戶蘇寧易購門店。

據了解，圍繞果粉的以舊換新、產品設置、售後服務、入門教學等需求，蘇寧易購打通售前、售中、售後三個環節，以服務包的形式，提供Apple產品一站式服務，這是蘇寧易購的首創，也是行業內的第一次。

選擇蘇寧易購，專業的蘋果產品服務解決方案

「我家裡有舊的iPhone 4S和iPhone 6，一直不敢給別人回收，但是在蘇寧易購參加以舊換新，我確實放心多了。」在新街口蘇寧易購易購雲店體驗了蘋果一站式服務的楊先生表示。

在蘇寧易購門店，通過專業評估，舊機回收變得更加透明直觀，舊機的數據備份及清理會由專人處理，確保用戶數據安全無憂。

對於剛入手Apple產品的用戶而言，購買完新機后，還有專業的設置指導，省去了研究學習的過程，在蘇寧易購門店內就可以快速完成新設備激活及常用功能的設置。

蘋果私人課堂，從入門到精通變身蘋果達人

蘇寧易購提供的Apple產品全方位服務還將幫助蘋果「小白」用戶，從入門到精通，變身為蘋果達人。

在蘇寧易購Apple Shop，開設了果粉專享的蘋果私人課堂，由蘋果公司專業的產品解決方案顧問授課。不僅分享常用功能，而且推薦和展示炫酷app及應用場景，針對用戶在產品使用中的各種問題，提供專業產品解決方案。

面對面授課， 避免了用戶自己在網上查閱資料的繁瑣，以及摸索過程中可能造成的不必要的麻煩。與其說是課堂，不如說是一次愉快的探索之旅，讓用戶在輕鬆有趣的環境中，享受蘋果產品帶來的樂趣。

其實早在2016年，蘇寧易購售後維修站就已經進駐了南京新街口蘇寧易購雲店，為果粉們提供用戶新機個性化設置、專業課堂、急速退換貨、快速換屏、換電池等服務。

據記者了解，今年 9 月之前，蘇寧易購將Apple產品一站式服務推廣到全國20多個城市的上百家門店，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、南京、天津、和重慶等城市。

得益於蘇寧易購在線上線下、供應鏈、金融、物流、售後等多方面優勢，通過對果粉需求痛點的精準把握，蘇寧易購將為果粉提供最專業的體驗式服務。

未來，不只蘋果，蘇寧易購還將利用其專業的體驗和服務，為更多的手機品牌提供售前、售中、售後的一站式服務，讓手機消費變得更簡單。