此前韓國的遊戲評級網站里出現了《大神：絕景版（Okami HD）》的消息，顯示遊戲將會登陸PS4、Xbox One和PC。而ryokutya2089（專門爆料Fami通的速報）在今天也是曝光了這一消息。

《大神：絕景版》將會在12月21日發售，定價2990日元（約合人民幣178元）+稅，此外還有一個豪華版定價4990日元（約合人民幣297元）+稅，遊戲支持HD、4K。不過這次並沒有提到遊戲的發售平台。

根據以往ryokutya2089的爆料情況來看，《大神：絕景版》基本上是板上釘釘了，而官方也應該很快就會正式宣布這一消息。