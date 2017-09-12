聚美優品「顏值貸」 涉嫌違規向學生髮放貸款 陳歐親自代言

中國網財經9月12日訊（記者 肖娟） 「現金貸」風頭正盛。今日頭條、映客直播等互聯網平台近日相繼傳出跨界消息，上市三年市值下跌超九成的聚美優品也不甘落後，悄然上線了現金貸產品「顏值貸」。

經調查，聚美「顏值貸」涉嫌向學生髮放貸款，且現有合同多個條款涉及學生身份。對此，該公司回應稱，目前協議是在相關規定出來之前的，但實際業務已嚴格按照相關規定來進行，協議近期已安排更新。

審核標準「善變」

聚美「顏值貸」近日悄然上線，在聚美優品APP主頁下方，其宣稱「現金借款、不等待，專為愛美的你提供的現金借款神奇」。此外，該產品宣稱安全便捷、10秒審核2分到賬，靈活還款、最高借30萬。在費率方面，聚美優品稱「1000元借1天只用0.5元，日利率為0.05%（以實際借款利率為準）」。

中國網財經記者點擊宣傳鏈接，按要求填寫了姓名、身份證號、電話，並按照要求上傳一張「自拍」后，後台顯示根據記者信息算出「顏值分」為635，暫時不能借款。而提高顏值分的方式有兩種：多在小美購物和保持良好的個人信用。

不過事情很快就有了「轉機」。聚美優品客服人員在接受記者諮詢時表示，查詢到記者是聚美優品的資深老用戶，所以走「特殊」通道，直接向有關部門申請「加急」開通「顏值貸」，保證24小時內開通。開通以後，記者需要填寫個人信息和家屬信息，綁卡就可將額度提現或者網上交易，交易地點不限於聚美優品平台。

一個半小時后，聚美優品客服就向記者確認，已開通「顏值貸」業務。記者按要求填寫信息后，獲得15500元的借款額度。

微博上一位用戶也表示，「如果聚美老客戶的話，可以聯繫客服開通。」

聚美優品「顏值貸」方面向中國網財經表示，顏值貸目前僅對聚美優品上優質的客群開放。貸款費率是日利率萬分之五，與螞蟻金服的借唄、微信微粒貸等主流貸款服務保持在一個水平上。

樂信代為「操盤」

作為一家電商平台，聚美優品開展貸款業務選擇與機構合作的方式。

上述客服人員指出，顏值貸這款產品實為小額信用貸款，最高額度為5萬元。目前合作方為金融公司，他們會使用「大數據」評估。未來將會根據情況提高額度，但是目前並沒有30萬的借款額度。

若記者未能按時還款，合作方將負責簡訊、電話等方式「催收」。

記者調查發現，客服口中的「金融公司」為互聯網消費金融服務商分期樂（注：分期樂為樂信子公司）。

分期樂工作人員向中國網財經表示，「顏值貸」並非真正按顏值做分期借款，而是根據用戶信用記錄推出的一款金融科技創新產品，它是樂信金融科技能力與聚美優品消費場景合作，並匹配外部銀行資金，面對聚美優品用戶推出的一款產品。

涉嫌違規向學生髮貸款

在新浪微博上，聚美優品創始人陳歐確實在為顏值貸「代言」。8月31和9月1日，陳歐分別發微博為「顏值貸」宣傳，稱新用戶借款999元免息，設置一億元借款鼓勵金，並在評論中稱「可以借錢去還其他錢，反正免息，錢也不是歐哥出。」

而在評論處，記者注意到，有位自己學生黨的用戶，稱因為免息已經借款。

中國網財經記者11日通過微博私信向該用戶求證，她表示自己確實是廣東某大學學生，在聚美優品上已借款999元。

此外，中國網財經記者在申請貸款后，「顏值貸」提供的「分期樂服務協議」中多處條款涉及學生。例如，1.9款稱取現服務顯示，用戶為在校學生，則借款資金的消費僅用於學習及工作用途。4.11款強調，如用戶為在校學生，則用戶保證用戶根據協議進行借款的行為已獲得父母等其他管理人的書面同意及擔保，並知悉且授權平台或第三方查詢使用用戶第二還款方個人相關信息、向用戶第二還款來源方核實相關情況。

對於網路貸款機構向學生髮放貸款，近期相關部門明確表示反對態度。教育部財務司副司長趙建軍在9月6日舉行的教育部新聞發佈會上明確表示，任何網路貸款機構都不允許向在校大學生髮放貸款。此前，銀監會特別提出要推進互聯網金融風險治理，做好校園網貸、「現金貸」業務的清理整頓工作。

回應：將更新合同

針對是否發放貸款給學生，中國網財經記者兩次向聚美優品客服人員求證，但口徑不一。最開始表示有顏值貸功能、並且提交資料、年滿18歲就可以申請貸款，第二次表示不向未成年人和在校學生放款。

而聚美「顏值貸」方面則直接否認了向學生提供借款。他們表示，客服詢問只是核實信息的第一個步驟，除了客服詢問，在授信和放貸前，顏值貸都會通過大數據風控系統對用戶年齡、學歷等做具體核實，不會對未成年人，或在校學生進行放貸。

「聚美對於金融業務秉持著小心謹慎的態度，嚴格遵守相關法律法規，在合規的前提下逐步開展業務，是針對優質人群優質場景做普惠金融的服務。」 聚美「顏值貸」方面強調。

此外，對於記者追問的借款合同中學生相關條款事宜，顏值貸方便回應稱，「這個是分期樂老版本的協議，是在相關規定出來之前的，但實際業務目前已經嚴格按照相關規定來進行了。協議我們近期已經安排更鋁恕！

合作方分期樂的工作人員表示，用戶通過聚美優品消費場景，分期需求由樂信「鷹眼」風控系統審核后，進入鼎盛資產「蟲洞」系統為其匹配銀行資金。在樂信匹配給銀行授信之前，「鷹眼」系統會幫銀行進行第一輪風控篩查，基於聚美優品用戶身份信息、消費記錄等，通過篩查的用戶，合作銀行再進行審核放款。