資金鏈危機不斷發酵的2016年年末，樂視無視供應商的幾百萬或幾千萬小額欠款，而是優先償還賈躍亭及其家人借給公司的逾30億未到期借款，這是賈躍亭從樂視抽身的第一步嗎？他和他的家人後來從樂視帶走了多少錢？

賈躍亭「勝利大逃亡」：籌謀三步脫身計劃？賈氏家族從樂視套現幾何？

來源：微信公眾號「無冕財經」

作者：韓江雪

樂視系風雨飄搖，孫宏斌深陷泥淖，賈躍亭卻已安然尋找到避風港。

已經被討債10個多月的樂視系再生波瀾，被法院列入「老賴」名單。9月7日，樂視控股、樂視移動被天津市第二中級人民法院列入失信被執行人名單，涉案金額共計1.07億元。9天前，樂視的「接盤俠」孫宏斌，在融創中期業績發佈會上淚灑現場，據媒體報導，孫宏斌在樂視系的投資已經浮虧80%。

然而，釀成樂視系風波、將孫宏斌拉下水的賈躍亭，已經近乎落袋為安。樂視網上月發佈的2017年半年報顯示，賈躍芳、賈躍亭姐弟提前抽回承諾借給樂視最後的逾4.3億元借款。

此前，在美國的顧穎瓊博士通過其自媒體爆料，賈躍亭正在忙著申請美國綠卡和不可撤銷信託以保全其財產。將樂視從一個三流視頻網站做成千億大盤、高位套現過百億之後，賈躍亭勝利「逃亡」，留下累累負債。

為勝利出逃步步為營？

「樂視今日之巨大挑戰，我會承擔全部責任，會對樂視的員工、用戶、客戶和投資者盡責到底。」賈躍亭7月6日上午發微博表示。當晚，就傳出賈躍亭已經順利抵達美國的消息。

迄今，賈躍亭已經滯留美國68天，距傳聞中「下周回國」的下周又過了6周。

8月25日，顧穎瓊通過其微信公眾號「顧穎瓊博士說天下」爆料，賈躍亭壓根沒有回國的打算，他正忙著做的兩件事是申請美國綠卡和成立不可撤銷的生前信託，以保全自己的財產。之後，樂視控股副總裁程時盛闢謠說這一爆料嚴重失實。儘管他被調侃「都快成『闢謠』專家了」，賈躍亭回國仍遙遙無期，程時盛的闢謠也難以取信樂視的債主們。

樂視危機后，賈躍亭的脫身計劃終於走到最後一步。

資金鏈危機不斷發酵的2016年年末，樂視沒有歸還討債供應商的幾百萬或者幾千萬的小額欠款，而是優先償還了賈躍亭及其家人承諾出借給公司的借款。根據樂視網2016年年報，樂視網在當年分別優先歸還賈躍亭、賈躍芳20.7億元、9.7億元，共計30.36億人民幣；2017年上半年，賈躍亭姐弟再度抽回4.35億元。

至此，樂視已經優先償還完賈躍亭姐弟的債權，原本這筆借款無需優先償還。根據樂視網2015年5月26日公告，賈躍亭在2015年5月28日至2015年11月28日之間減持不超過8%的樂視網股份以緩解樂視網的資金壓力，減持所得全部借給公司作為營運資金使用，借款期限不低於5年，即這筆借款最早2020年5月28日到期。

即使在樂視火燒眉毛的時候，賈躍亭姐弟也堅持提前回籠資金，其原因何在？而強勢入主、更換了樂視網CFO的孫宏斌，竟會讓樂視網提前償還這筆無需優先償還的款項，將幾億現金送到賈躍亭手裡，讓外界猜測孫宏斌和賈躍亭等人已經私下達成協議。

在資金提現后，賈躍亭的選擇是前往美國，離開的理由是專心造車，這個理由來源於孫宏斌。3月28日融創的業績交流會上，孫宏斌拍胸脯：「未來樂視主要就只有樂視網（上市部分）和樂視汽車，樂視汽車賈躍亭要怎麼玩就怎麼玩，賈躍亭的主要精力也將在汽車上。上市公司還有我。」

5月21日，賈躍亭辭去樂視網總經理一職；6月13日，賈躍亭將樂視控股的法人代表轉讓給吳孟，將樂視控股經理賈躍芳也「讓賢」吳孟；7月6日，賈躍亭辭去樂視網董事長一職，出任樂視汽車生態全球董事長。

當日晚間，賈躍亭順利抵美的消息傳來，賈躍亭完成逃亡的第二步——離開中國，到達避風港。

若顧穎瓊的爆料屬實，賈躍亭可能正在通過合理合法的手段將自己通過樂視獲得的財產轉移到信託之中，到時這筆財產將不屬於賈躍亭而屬於他所指定的受益人，債權人不能向該信託所持有賈躍亭的資產要求賠付。

一旦賈躍亭拿到綠卡和成功成立信託，他將成功完成逃亡的第三步，獲得真正勝利——賈躍亭及其家人通過樂視套現的幾百億元，真正落袋為安。

捲走數百億？

2010年8月12日，樂視網成功登陸創業板，5年後因賈躍亭畫出的生態大餅化身創業板第一妖股，市值一度達到1369億元，躋身中國五大互聯網企業之列。

自樂視網2015年5月26日公佈賈躍亭的減持計劃后，賈躍亭及其家人就走上了套現之路。

當年6月1日，賈躍亭以均價68.5元的價格減持1751萬股，隔日再以73.33元的價格減持約1773萬股，3天內共套現25億元；4個月後，賈躍亭本人以32元/股的價格轉讓1億股給鑫根基金，套現32億元。賈躍亭本人在2015年樂視股價處於高位時，共套現57億元。

而賈躍亭的姐姐賈躍芳，早就開啟高位減持模式：2014年1月底，賈躍芳以均價50元左右的價格減持1100萬股，套現5.44億元；同年12月，賈躍芳減持1200萬股，套現逾4億元；兩個月後，她再拋售2400萬股，套現近12億元。3次減持后，賈躍芳累計獲利22億元。

2014年和2015年間，賈躍亭姐弟一共套現79億元，借給樂視網不到35億元。

賈躍亭的最後一次套現，是在今年1月15日融創入股樂視：賈躍亭通過協議將1.7億股樂視網股票轉讓給融創子公司嘉睿匯鑫，交易對價為35.39 元/股，賈躍亭獲益60.4億元。

至此，賈躍芳、賈躍亭姐弟從上市公司共套現139.4億人民幣。賈躍亭的妻子甘薇，也將通過出售樂漾股份給樂視獲得近6億元，不過這筆交易存在業績對賭且需要在2019年交割完成後才能拿到款項，可暫且不計算在內。

另外，當初融創中國火線馳援樂視致新、樂視影業時，賈氏家族控制的樂視控股及關聯公司鑫樂資產共獲得37億元的現金收益。

因此，賈氏家族通過樂視系公司的股權交易獲得資金達176.4億元。同時根據公開資料，賈躍亭還通過30多次股權質押融資超過310億元，這部分融資去了哪裡，尚不可知。

6月26日，招商銀行上海北川支行申請凍結賈躍亭、甘薇名下財產不過12.37億元，賈躍亭套現和融資的錢去了哪裡？

已經被曝光的是：2014年8月29日，賈躍亭獨資公司Ocean view Drive inc在加州花費700萬美元（按當時匯率算，超過4200萬人民幣），彼時賈躍亭和樂視網正身處困境，賈躍亭在美「養病」超過5個月；此後，他又被「X教授」曝料在同一條大道上擁有5座豪宅。