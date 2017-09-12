OpenSSL首次來華，后量子加密時代來臨

中新網9月12日電 OpenSSL團隊受雲鏈服務商白山雲科技的邀約，其絕對主力將於9月18日—9月24日，在杭州、深圳、北京三地，與中國頂尖科技公司及開發者進行技術分享和交流。

OpenSSL是互聯網加密傳輸的核心基礎組件，當前互聯網安全傳輸的大部分場景(如HTTPS)均得益於這一具有公益性質的全球開源項目。此次將是OpenSSL團隊首次來華。

儘管僅成立兩年有餘， OpenSSL團隊中國行的組織方白山雲科技，已是OpenSSL代碼貢獻第一的中國企業。除落實OpenSSL團隊與中國一線科技公司的技術交流外，白山雲科技還將於9月23日在京主辦「未來密碼——從互聯網傳輸協議到后量子時代的密碼學」主題宣講交流會， OpenSSL團隊的5位核心成員將與中國開發者面對面交流。

屆時，他們將分享IETF工作流程及同態加密、TLSv1.3協議及其在OpenSSL中的實現、量子加密和后量子時代的密碼學等議題，並增進中國同仁對OpenSSL項目的了解。值得期待的是，中國互聯網安全領域的某位大咖，也將作為神秘嘉賓到場參加互動分享。

同時，白山雲科技高級架構師楊洋，作為亞洲地區參與OpenSSL項目的代表人物，在OpenSSL代碼貢獻榜上位居前列。他憑藉與OpenSSL團隊各國成員的緊密合作，積極促成此次難得的技術交流，並將分享參與OpenSSL項目的經驗。此外，其將在宣講會上首次披露白山雲科技對HTTPS的全新升級。

白山雲科技是國內首家雲鏈服務提供商，率先開拓雲後市場，為數據的傳輸、存儲、消費和治理提供全生命周期服務。目前其服務於微軟、今日頭條、美團、海康威視、國美金融、秒拍等三百家大型客戶。此次白山雲科技積極促成OpenSSL團隊中國行，將有助於促進互聯網安全領域的國際合作，為全球用戶提供更加優質的網路服務。

宣講會報名現已全面開啟，關注白山雲科技微信公號並回復「未來密碼」或「OpenSSL」，或登錄白山雲科技官網，即可參與報名。