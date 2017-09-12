新浪科技訊 9月12日下午消息，華為昨日聯合無錫市政府在2017世界物聯網博覽會期間舉辦「窄帶物聯網高峰論壇」。華為物聯網解決方案總裁蔣旺成在演講時表示，物聯網行業的發展需要標準、晶元、產業環境三個關鍵要素。通過一年多的孵化，NB-IoT產業這三個要素都已成熟，正逐步走向規模商用時期，即商用元年。

本次論壇，華為攜手三大運營商，以「網聚萬物 雲享未來」為主題，邀請中國信息通信研究院、NB-IoT產業聯盟、移動物聯網產業聯盟等行業組織和機構、以及產業鏈廠商等出席，共同探討窄帶物聯網（NB-loT）網路部署、商用實踐和生態建設等話題。

工信部信息通信發展司司長聞庫表示，工業和信息化部非常重視NB-loT的產業發展。在信息通信行業的發展規劃（2016-2020五年規劃）中明確提出，建設完善NB-loT的基礎設施，是現在城市運行管理和重點行業規模應用的目標。他指出，要從堅持創新引領發展、加快基礎設施建設進度、加強多方協同合作、確保安全的規範發展四個方面共同推進NB-loT技術和應用的發展。特別是在模組介面的簡化統一方面，要加快步伐，以為更海量的應用降低成本和門檻。

華為物聯網解決方案總裁蔣旺成指出，物聯網行業的蓬勃發展需要標準、晶元、產業環境三個關鍵要素。通過一年多的孵化，這三個要素都已具備成熟，正逐步走向規模商用時期，即商用元年。

標準方面，NB-loT中國聯盟的成員從去年成立到現在，已經擴展到1500多家的成員，NB-loT技術可以讓物聯網走出碎片化；晶元和模組方面，晶元已經有5家，模組已經有不止7家；在產業環境方面，從全球來看，到今年年底會有20多個國家、30多張網路陸續啟動商用。從國內來看，水表、停車、路燈等城市的應用，已經產生了大量的設備連接。

蔣旺成表示，華為的目標是以管道為核心，向兩端延伸到上游的平台和下游端的晶元。在各行各業的應用中，華為專注於平台支撐、數據管理，攜手合作夥伴促進物聯網規模商用。

此外，華為集成與合作部總監蔣剛林介紹了華為OceanConnect物聯網平台生態，包括線上的開發者社區以及線下的開放實驗室、營銷支撐和商業合作。最後，蔣剛林聯合運營商和合作夥伴共同發佈華為IoT生態沙龍中國行。他表示，華為希望藉助系列沙龍活動深入到全國各個城市，尋求更多合作夥伴加入華為的物聯網生態。目前華為的生態沙龍中國行已走過杭州和福州，在接下來將會陸續在南京、廣州、北京、武漢等城市登陸。(張俊)