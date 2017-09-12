新浪科技訊 日期:9月12日下午消息，三星電子周二宣布，Galaxy Note8旗艦手機的預售量創Note系列有史以來的最高記錄，5天預售量大約達到Note7的2.5倍。

由於蘋果將於周二晚些時候發佈最新一代iPhone，所以三星希望依靠這款設備來保護自己的市場主導地位。Note8本周五將首先在美國和韓國等地上市。

三星電子移動通訊業務總裁申宗鈞表示，Note8五天通過大約40個國家或地區獲得約65萬部預售量，初期市場反饋「令人頗為鼓舞」。

上一代Note7上市幾個月就因為「炸機門」而停產停售，給三星造成數十億美元損失。三星聲譽也因此受損，但申宗鈞表示，在對5000名Galaxy Note用戶進行調查後，他們發現有85%的人仍然忠實於這個品牌，因此決定保留Note品牌。

Note8在美國市場的合約價為930至960美元。分析師預計新一代iPhone售價可能超過1000美元。

外界普遍預計蘋果將用一款特別版iPhone來慶祝這款手機發佈10周年，在其中配置全面屏和增強現實技術，而且還將在西方市場與Note8比拼聖誕購物季前的銷量。

Note8在中國肩負著重振三星雄風的使命，需要與華為、vivo和小米展開競爭。Counterpoint Research的數據顯示，三星今年4月到6月在中國的市場份額已經降低到3%。

申宗鈞稱，在中國實現復甦需要時間，但他預計，今年採取的一系列變化將會起到效果，包括任命新的移動主管、重組和重新關注關鍵消費者。

申宗鈞還表示，三星希望明年展示一款可摺疊手機，但必須在制定決策前克服技術障礙。

「我們正在徹底研究幾個必須克服的問題，因為我們不想只生產幾個，賣掉幾個，然後就完了。我們希望聽到人們說：三星做出了非常優秀的產品。」（樵夫）