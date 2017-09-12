日職／未被西武釋出 郭俊麟正常訓練NOWnews今日新聞 (2017-09-12 15:47)
西武隊台灣好手郭俊麟，今年代表中華隊出征經典賽，不過本季他並無機會上場，讓不少網友也提出疑問，甚至也有傳出「被釋出」的傳聞，今天郭俊麟所屬經紀公司展逸行銷代表張家銘表示：「目前沒有這樣的消息，就是正常訓練。」
郭俊麟去年受傷，也影響他出賽，右側腹肌拉傷也導致他為了閃「動作」，也會影響投球的平衡。
不過郭俊麟今年的確未在二軍出賽，也讓人擔心他是否還有其他傷勢，目前25歲的郭俊麟，其實還有很多潛力，未來也將持續在日職努力。
總計他這兩年共出賽33場，3勝10敗，防禦率6.00。
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