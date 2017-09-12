繼《仙劍奇俠傳四》之後，今日，《《仙劍奇俠傳五》》也正式在Steam平台發售，價格同樣為30元。

官方在公告中表示，之前的延遲發售聲明中所提到的會導致遊戲無法進行的BUG現已修復，並且今日發售的《仙劍奇俠傳五》是整合了全部DLC的版本，在我們的測試中，遊戲沒有明顯的會導致無法運行的BUG出現，不過現版本存在以下問題，請諸位玩家知曉。

官方公告

官方列出的現版本存在的問題如下：

1.在簡體中文環境以外的系統語言下運行時會導致遊戲文字亂碼。

2.在高分屏（2K、4K）上運行遊戲的時候，2K解析度下會出現無法全屏4K解析度下會有遊戲文字丟失的現象

3.在我們邀請協助測試的小夥伴反饋里，有很多雙顯卡筆記本出現了使用全屏模式會導致遊戲停止工作的現象，有的小夥伴在更新了集顯和獨顯的驅動程序到最新后就解決了此問題，不過是不是100%解決還有待考證。

4.在某些環境下遊戲不能全屏運行，出現此問題的環境不是很有規律。

以上為目前版本的《仙劍奇俠傳五》所存在的問題，主要體現在全屏遊戲的問題上，已經反饋給製作方，將在後續版本中儘可能的修復這些問題，修復後會進行遊戲更新併發佈steam通知，如果是語言環境不為簡體中文和極其在意全屏遊戲的玩家，為了您的遊戲體驗，不建議現在購買，可以在更新后再購買。

對遊戲感興趣的玩家可以前往Steam購買。當然，如果擔心出現官方提到的這些問題，也可以觀察一段時間等待更新。

遊戲截圖：