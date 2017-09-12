▲ David Robertson（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊今天出戰光芒，先發投手「沙胖」4.1局失2分，不過中繼投手David Robertson投出生涯最長2.2局，順利封鎖對方打線，終場洋基以5:1獲勝，只落後美東龍頭紅襪隊3場勝差。

由於伊瑪颶風影響，這場比賽從佛州移到大都會隊主場Citi Field舉行，不過卻沒有影響兩隊手感。

2局下，光芒隊Hechavarria敲出三壘安打助球隊先馳得點，然而他今天4打數3安打，只差全壘打就能完成完全打擊，卻還是無法幫球隊贏球。

洋基隊4局上由Todd Frazier敲出3分彈一棒定江山，也讓光芒隊苦吞敗仗。

洋基隊這場穿著客場球衣，不過他們還是希望可以趕快在這系列賽結束後，回到主場比賽面對紅襪。