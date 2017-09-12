來源：第一黃金網

在上周盤末黃金價格沖高回落失守1350一線之後，不少人認為這是黃金正常回調的行情，而且周末還有朝鮮局勢以及颶風艾爾瑪兩大風險事件，本周開盤黃金很可能會迎來再一次的跳空高開行情，然而結果卻是猜中了開頭沒猜中結尾，黃金的確是跳空開盤，只不過是跳空低開，並且直接低開近10美元，當前黃金價格在1335-1340區間內窄幅震蕩，究竟是什麼導致黃金出現這樣的行情呢？本周黃金走勢又會有怎樣的遭遇呢？

造成周一金價開盤直接跳空低開的主要原因在於上周末預期事件的失約，兩大事件一個是朝鮮建國紀念日可能發射導彈，一個是颶風艾爾瑪的登美，然而本以為會再次爆發的避險情緒卻風平浪靜，朝鮮結果並沒有在紀念日上進行導彈的試射，而颶風災害也沒有帶來預料中的巨大影響，很大程度在於之前颶風哈維襲擊之後，政府已經加強了防禦和避難工作，因此對於這一次的艾爾瑪颶風，可以說是準備充分。所以本來最容易造成市場情緒爆發的兩大事件均成了「啞彈」。伴隨著風險事件的平息，黃金市場的投資者自然開始獲利拋售手中的資產。

政府停擺危機暫時解除

另外，上周末，美國財政危機獲得「緩刑」的狀況，當地時間周五（9月8日），美國總統特朗普正式簽署法案將美國政府債務上限的截止日期延長至12月8日，同時批准超150億美元的颶風「哈維」救災計劃。此前美國參眾兩院已通過該法案，因此美國政府將擁有足夠資金來正常運轉到12月8日，暫緩關門危機。這讓美聯儲在下周按時啟動「縮表」有了更多底氣，這似乎意味著美元將迎來遲到的救贖。

這一次政府成功「續命」成功緩解了危機，但只是暫時的，這一次颶風襲擊雖然給美國帶來了巨大的損失，同時也間接幫助特朗普緩解了財政危機，然而這一次依然還是沒有解決根本問題，到12月份的時候，如果那時沒有意外情況，恐怕美國政府還是要面臨停擺的危機，所以目前只是暫時解除了危機，問題依然存在。

本周黃金走勢預測

雖然今日開盤黃金直接跳空低開，但從之後的走勢來看，黃金並沒有持續擴大跌幅，而是維持在1335-1340區間內震蕩，不過回顧上周的跳空高開行情，我們能夠發現，金價也是在1335一線附近震蕩，震蕩區間在1330-1340，所以日內下方支撐點位還是要看向1330美元。不排除行情會在歐美時段跌破1330一線。

在小時圖中，布林帶三軌保持大幅下行，預示短期行情的下跌，因此1335可能無法支撐很久，其實上周黃金價格在站上1330之後，行情基本就保持在1330-1340至今持續運行，後來是在歐洲央行決議，初請數據暴漲，德拉基講話等多重利好的情況下才突破1340一線並且持續沖高。

因此當下在多頭減弱，市場情緒開始回歸平靜，投資者開始獲利了結出場的時候，行情可能會再次回到1330-1340的震蕩區間。而本周市場在數據方面同樣沒有什麼很大的看點，唯一值得關注的就是英國央行決議以及美國CPI數據，然而相比上周的歐洲央行決議，英國央行決議恐怕難以帶來如上周一樣的衝擊。

所以總的來說，本周黃金走勢應該會保持一個回調的狀態先關注1330的支撐，然後在進一步觀察黃金的走勢變化，由於目前是美聯儲的禁聲期，所以行情可能會十分清淡，在避險情緒消退的前提下，不排除市場會提前消化美聯儲9月縮表利空的影響，因此隨著美聯儲9月利率決議越來越近，市場要做好抵禦金價暴跌的準備。