閃婚閃離、重婚詐騙，還有傳銷！婚戀網站到底有沒有錯？

近期，WePhone的創始人、開發者蘇享茂自殺身亡、並在遺書中稱「被前妻1000萬分手費『逼死』」的新聞引起關注。蘇享茂的哥哥蘇享龍在微博中寫道：

我弟弟和女方自今年3月30日通過世紀佳緣網VIP服務介紹認識，6月7日領證，7月16日達成離婚，7月18日辦理離婚手續。

如此閃婚閃離，再加上死者對前妻翟某某「要挾」的「指控」，使得人們將焦點轉向世紀佳緣網站。

9月10日上午，世紀佳緣曾在官方微博上聲明稱：

經核實，WePhone已故創始人蘇享茂及前妻翟某某繫世紀佳緣會員，並完成實名認證。世紀佳緣會密切關注事態進展，並配合相關部門進行調查取證工作。

據《證券日報》9月12日報導， 按照目前消息顯示，註冊VIP服務的翟欣欣隱瞞了自己的離異、年齡、使用世紀佳緣的時間以及戀愛經歷等等，並且世紀佳緣並未對上述信息的真實性進行核實。但截至目前，女方翟某某仍未現身，上述說法和指責沒有得到翟某某回應，具體內情，仍有待查證。

事實上，人們對這起事件中翟某某婚騙的質疑並非沒有理由。因為，通過世紀佳緣相識、戀愛甚至結婚，最終被騙的案例非常多。

世紀佳緣網站閃婚閃離現象多

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者在中國裁判文書網上發現，有多起離婚和經濟糾紛案件中，雙方當事人都是通過世紀佳緣網站相識。值得注意的是，這些案件中，閃戀閃分、閃婚閃離的現象並不少見。

例如，廣東省肇慶市中級人民法院在2014年4月發佈了一份《民事判決書》顯示，杜某某和吳某某於2012年3月初經「世紀佳緣」認識，雙方很快進入熱戀狀態，同年12月底，雙方因性格不合等原因分手。即便相識相戀時間只有不到十個月，在此期間，雙方共同出資購買了一套價值64.67萬元的房產。分手后，雙方因為這套房產分配問題產生了糾紛。

在另一起民間借貸糾紛中，吳某某與唐某某在2012年4月通過「世紀佳緣」網站相識，相識后，唐某某以種種理由向其借款，自2012年7月至8月，共借給唐某某62.99萬元。2012年9月3日，雙方在青島市黃島區民政局登記結婚，婚後唐某某繼續以各種理由借款，如不同意借款就以離婚相威脅，甚至在吳某某不知情的情況下變賣其所有的房屋。吳某某在實屬無奈的情況下，於2013年8月14日提起離婚訴訟，北京市海淀區人民法院於2013年12月5日作出民事判決書，認為吳某某婚前出借給唐某某的款項屬於個人債權債務關係，應當另行起訴。

此外，還有一起不涉及經濟糾紛的離婚案中，鄧某和尹某於2011年6月份通過網路「世紀佳緣」平台認識並確立戀愛關係，同年11月11日在濮陽市華龍區民政局登記結婚，由於男女雙方認識時間較短，婚前沒有感情基礎，婚後因性格不合，經常因家庭瑣事爭吵，導致夫妻感情破裂。然而，鄧某在未離婚的狀態下，又在「世紀佳緣」上開始徵婚，並與其他異性交往。

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者發現，上述通過「世紀佳緣」閃戀閃分、閃婚閃離，併發生經濟糾紛和離婚糾紛的案例還有很多。

有人通過世紀佳緣進行詐騙傳銷

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者通過中國裁判文書網檢索發現，多人曾通過世紀佳緣網站進行詐騙甚至傳銷。

例如，2013年2月，趙某使用偽造的學歷學位證明及相關資格證等證書，在婚戀網站上發佈虛假信息，冒充高級知識分子，在尚未與妻子解除婚姻關係的狀況下，虛構已離異的事實，在世紀佳緣婚介網結識被害人江某某，與同被害人江某某戀愛結婚為名，取得被害人江某某的信任。2013年2月至6月21日期間，被告人趙劍在明知自己沒有償還能力的情況下，仍以歸還信用卡欠款等理由騙得被害人江某某共計人民幣30萬元。

福建省龍岩市中級人民法院的刑事裁定書稱，世紀佳緣網、紅娘網網站信息證實，被告人趙某在上述婚戀網站發佈婚姻為「離異」，學歷為大專、大學本科等虛假信息。

此外，有人通過世紀佳緣網站對多人進行詐騙。例如，從2013年6月到2014年初，康某某通過世紀佳緣網站，與多人建立戀愛關係，分別騙取段某某、臧某某、龐某某8000元，1600元，9900元。

河南省鄭州市中級人民法院2015年5月發佈的刑事裁定書稱，經查，康某某已於2001年12月結婚，婚後育有兩子。2013年6月至2014年初，上訴人康子軍以談戀愛為名，與多名被害人交往，其以虛構事實，隱瞞真相等方法騙取他人財物的意圖明顯。

更值得注意的事，甚至有人通過世紀佳緣進行傳銷。例如，發生在銀川市的龍某某、代某組織、領導傳銷案中，證人伍某、陳某4、何某2、李某6等證言稱，2013年和2014年間，他們通過「世紀佳緣」交友網站認識了相關人員，后被騙加入了「北京日光凡可迪化妝品有限公司」的傳銷組織。

世紀佳緣該不該擔責？律師這樣說

通過世紀佳緣網站相識而引發的相關離婚糾紛、經濟糾紛、詐騙等案件多達幾百起，其中有12起涉及重婚罪。這些現象都指向了世紀佳緣對會員信息的審核問題。

9月12日，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者在嘗試註冊世紀佳緣賬號時發現，包括出生年月日、身高、婚姻狀況、月薪、購車購房、財務狀況等基本信息都可以隨意填寫，沒有任何審核過程。

目前，世紀佳緣也在積極發展線下門店「紅娘」。據《證券日報》報導，在世紀佳緣中關村線下門店，記者只需帶著身份證掃描前台二維碼並填寫相關身份證信息，之後便有一位紅娘過來接見。紅娘表示，會員分兩個標準，一是普通會員，時間為3個月、半年以及一年的收費標準分別為6000元、8000元和10000元。其次是VIP會員，收費檔次更高，按照3個月、半年以及一年的收費標準分別為1.8萬元、2.2萬元以及2.5萬元。

對於用戶信息真實性的審核以及有人通過婚戀平台進行詐騙甚至傳銷，今天（9月12日）上午，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者在工作時間數次撥打世紀佳緣公關部公開電話，一直無人接聽。隨後，記者試圖添加公關總監以及另一名公關部工作人員微信，但是截至發稿未獲通過。

對於用戶信息真實性的審核問題，北京市安理律師事務所高級合伙人李舒律師向每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者表示：

根據目前的互聯網信息相關管理規定，此類互聯網平台服務提供商的義務是保證註冊會員的身份真實，也就是所謂的「後台實名，前台自願」管理辦法。信息的真實，指的是姓名、身份認證、聯繫方式等基本信息的真實，其中並不包括婚姻狀況、生理狀況等可能涉及公民個人隱私的信息的認證。相應的，互聯網服務平台也沒有義務強行認證註冊會員的婚姻狀況，更何況他們也沒有這樣的權力和能力解決這個問題。

但是，從行業的管理和法律性質上來說，世紀佳緣依然和其他提供商適用同樣的法律規定，即用戶在接受服務過程中產生法律糾紛時，相關方可以通過合法途徑調取人員相關信息，相應的服務提供商有義務予以配合。

對於通過世紀佳緣網站交友而發生詐騙等案件，世紀佳緣是否需承擔責任呢？廣州奔犇律師事務所主任劉國華律師表示：

世紀佳緣對於普通註冊會員提交的資料，一般情況下，盡到法定的形式審查義務即可。

而世紀佳緣VIP用戶繳納幾萬甚至幾十萬的高額費用，顯然是為了尋求優質婚配對象。用戶和世紀佳緣簽訂合同，會約定世紀佳緣的權利和義務。世紀佳緣應當保障其提供的服務符合保障人身、財產安全的要求，應當向消費者提供有關服務的真實信息。如果世紀佳緣沒有盡到法定和約定的審核義務，那就應當向消費者承擔相應的合同責任或者賠償損失的民事責任。

每經實習記者 方京玉