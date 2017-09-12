期市收盤，焦煤、焦炭期貨主力漲超4%，鐵礦石、滬鋁漲超3%，滬鋅、滬鉛、鄭煤漲超北京新浪網 (2017-09-12 15:01)
期市收盤，焦煤、焦炭期貨主力漲超4%，鐵礦石、滬鋁漲超3%，滬鋅、滬鉛、鄭煤漲超2%。
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