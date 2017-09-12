中新網9月12日電 日前，北京誠和敬投資有限責任公司(以下簡稱「誠和敬公司」)與中國房地產業協會老年住區委員會(以下簡稱「中房協老年住區委員會」)簽約及授牌儀式在京舉辦。誠和敬公司總經理梁仰棡、中國房地產業協會老年住區委員會駐會副主任唐全、中房協老年住區委員會副秘書長潘丕松等嘉賓出席了簽約儀式。

誠和敬與中房協老年住區委員會達成戰略合作簽約儀式

誠和敬與中房協老年住區委員會達成戰略合作簽約儀式

據悉，此次雙方將通過建立密切、長久及融洽的戰略合作夥伴關係，充分發揮各自特長，在全方位、多個領域開展合作，實現資源整合、優勢互補。針對我國居家養老、社區養老的老齡社會的特點及發展趨勢，雙方將共同打造「中國老年住區百城(企業)聯動項目」，啟動「老年宜居住區試點工程」，在全國範圍內推廣成果經驗，在全國適合養老的主要城市因地制宜地建設一批居家養老示範項目，進而整合全產業鏈資源，採用互聯網＋的模式，為中國的社區養老、居家養老在標準化、規範化、國際化建設方面發揮指引和推動作用，為中國養老產業的健康快速發展做出貢獻。

授牌儀式

授牌儀式

此外，雙方將在圍繞老齡事業發展和居家養老、社區養老的需要，聯合開展養老領域發展戰略、發展規劃等方面的課題研究上共同發揮智庫作用，不斷探索新路、積累經驗，助力我國養老產業的發展。

據悉，中房協老年住區委員會主要由從事老年住區(老年住區、老年公寓、養老院等)研究、設計、投資、開發、經營、管理的企業和金融、保險、醫療等單位及有關社會團體人士等參加的非贏利性全國性專業組織；在中國房地產業協會和政府有關部門的指導下開展業務工作，立足於我國基本國情，努力構建有中國特色的老年住房體系，讓老年人安享幸福晚年。

誠和敬公司自2012年成立以來，始終致力於開創中國養老新模式，並深耕於本土化「大中型養老機構帶動小型養老驛站，建設以居家為基礎、社區為依託、機構為補充的多層次養老服務體系」，從供給側改革上發力養老行業完善及革新，具有豐富的運營經驗。