中新網9月12日電 近日，由中國建築裝飾協會主辦的第九屆「生迪？祝融獎」中國酒店/商業/智能？照明設計高峰論壇暨頒獎典禮盛大召開。Sengled生迪作為此次盛典的總冠名企業，旨在通過這個年度光文化盛典，與照明行業設計精英共同探索智慧照明與娛樂、安防、通訊、感測等智能系統的跨界集成為智慧商業領域帶來的全新價值。

生迪？祝融獎頒獎典禮合影

生迪？祝融獎頒獎典禮合影

商業應用領域：AI與照明結合大勢所趨

作為物聯網時代的智慧照明與智能系統集成先鋒，Sengled生迪不斷追求突破與創新，為客戶和消費者帶來跨界互聯的智能化體驗。這與 中國祝融獎傳承中國光文化、持續創新照明應用的使命不謀而合。

祝融獎主辦方中國建築裝飾協會的與會領導表示：「當下，智能化的生活方式正以驚人的速度向日常生活的各個領域滲透，並成為未來社會發展的主方向之一。在智能照明領域，像Sengled生迪這樣以人工智慧技術與LED新光源結合的創新探索，將擁有無限廣闊的應用前景。」

生迪商瑞：全新場景化體驗 創新探索光的價值

生迪？祝融獎」盛典上，生迪帶來了全球首創的以智慧照明為載體、跨界整合娛樂、安防、監控、通訊等智能化系統的雲服務平台——生迪商瑞智慧商業解決方案，根據具體應用環境滿足客戶不同的動態照明需求，並通過智能監控、影像分析、雲平台存儲和大數據分析，為商家提供更準確、更個性化的數據分析服務，助力更高效的商業決策。

生迪智慧董事長沈錦祥在祝融獎頒獎典禮上致辭

生迪智慧董事長沈錦祥在祝融獎頒獎典禮上致辭

Sengled生迪智慧科技有限公司董事長沈錦祥表示：「生迪商瑞是對智能照明與跨系統智能集成的一次創新探索，期待為服裝和餐飲等各行業客戶提供更舒適、安全、健康、愉悅的智慧商業解決方案，幫助商家體驗更高效的店鋪運營管理。」

生迪為與會嘉賓分享了上海高島屋Eric Chen 高端時裝定製、上海法拉帝遊艇展廳等成功應用生迪商瑞智能商業解決方案的多個案例，包括如何通過動態櫥窗展示，提升銷售轉化率； 如何通過遠程監控結合雲存儲與大數據分析相結合，提升店鋪運營管理效率；以及如何從安裝施工角度，為店家提供更及時更經濟的解決方案。

秉承「新體驗，新價值」的承諾，Sengled生迪期待攜手更多設計行業和裝飾工程領域的專家精英，為客戶提供更多智慧商業領域的項目創意和成功經驗。