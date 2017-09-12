新浪財經訊 9月12日消息，三大股指早盤集體小幅高開，滬指小幅沖高后即震蕩下行，創指更是高開低走翻綠。新能源汽車產業鏈相關板塊依舊表現強勢，領漲兩市；稀土永磁板塊盤中異動拉升，漲幅較大。午後新能源汽車板塊高位震蕩，不少個股沖高回落，而券商板塊稍有拉升，滬指在其帶領下一度走強，但股指整體均維持窄幅震蕩的走勢。臨近尾盤，鋰電池板塊中個股出現大幅下挫。截止收盤，滬指報3379.49，漲0.09%，深指報11043.61，跌0.09%，創指報1884.48，跌0.63%。

熱點板塊：

新能源汽車產業鏈板塊早間開盤繼續保持強勢，但午後出現回調。創新股份跌停，先導智能、杉杉股份、寒銳鈷業、華友鈷業等個股大幅下挫。

鋰電池板塊午後出現分化，贛鋒鋰業尾盤觸及跌停、華友鈷業、中材科技、當升科技、佛塑科技、道氏技術等個股均有不同程度的下跌。

水泥板塊在今日復盤的四川雙馬帶領下表現強勢，同力水泥、華新水泥、海螺水泥均保持上漲態勢。

消息面：

1、四川國資委與交銀國際就能投股份年底上市事宜達成一致

2、雄安新區力爭10年內形成萬億元軟體產業集群

3、預告：第十五屆中國國際農產品交易會近期舉辦

4、發改委赴杭州開展綜合交通樞紐建設和智能交通發展專題調研

5、黑龍江出台農墾改革實施意見，加快墾區集團化改革

後市前瞻：

安信證券認為，本輪市場的核心驅動因素是周期股與金融股的盈利改善與估值提升，迄今為止這個邏輯並沒有被顛覆甚至未見削弱。因此，即使市場出現調整，也只是中期震蕩向上趨勢中的短期調整。總體而言，目前A股市場仍處於震蕩向上格局，短期可能有投資者因為技術層面、預期博弈以及情緒面因素進行一些減倉或兌現盈利操作，但如果市場出現大的調整，建議投資者伺機買入。

興業證券表示，整體上市場仍處於風險偏好抬升的窗口期，建議更加關注金融龍頭、真成長、周期股、擁有核心資產的個股，以及電動汽車產業鏈、國企改革、債轉股和「一帶一路」等主題。