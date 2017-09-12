新華社杭州９月１２日電 題：「多想那天不要下課，因為下課就是永別」——學生追憶「最美老師」陳瑩麗

新華社記者王俊祿、姜瀟、林暉

２６歲的陳瑩麗是浙江樂清大荊鎮鎮安學校一名「９０后」鄉村教師，不幸罹患肝癌。然而，她毅然選擇在講台上走完生命最後的「長征」，堅持講完「最後一課」，將學生們送上中考考場，一個月後去世。

「如果回到那天的最後一堂課，我希望下課鈴聲永遠不要響起。因為下課了，就再也見不到她了。」１５歲的學生盧曉琪眼含淚水說，「我希望能抱抱你，不撒手。」

Ａ字裙、黑禮帽、小梨渦……在盧曉琪的印象中，還是初見陳瑩麗時她最美的模樣。

如今，清脆甜美的聲音似乎還在校園回蕩，但那個時常拿著小水果獎勵同學，時常堵在走廊里考你知識點，佯裝生氣時會捏捏你臉蛋的大姐姐再也不見蹤跡……

陳老師上的最後一節課，盧曉琪還歷歷在目。「那時候的她很讓人心疼，走路的時候一直用手捂著肚子，腳步非常緩慢，連說話都是有氣無力的，與之前的活潑截然不同。」盧曉琪說，「我清楚地記得，她靠著講台，堅持用最大的聲音為我們講完最後一張試卷。然後，她就那樣靜靜地、靜靜地，看著我們複習……」

南方的梅雨季節潮濕而落寞，雨點打在身上冰冰的。今年初夏的雨季又特別綿長，似乎沒有盡頭。

直至７月１３日，陳瑩麗去世的噩耗，震驚了所有人。學生胡悅說，「好多同學都淚流滿面，我們多麼後悔，曾經有那麼多次惹她生氣，讓她失望，但她一直沒有放棄對我們的期待，她把生命最後的力量奉獻給了我們。」

課堂上她是陳老師，課下她又是大姐姐。班裡的同學感冒生病，她會很擔心很緊張，馬上帶他們去醫院。元旦匯演，班裡同學參加舞蹈比賽獲獎了，她就用自己的錢買了獎品送給同學，鼓勵他們繼續努力。運動會上，每當同學贏得比賽，她會很開心地撲上去擁抱他們，用這樣最親切溫暖的方式去讚揚學生。

山裡的蚊子又大又兇猛，她卻能用「９０后」特有的幽默和開朗去化解。她稱這些大蚊子為「吸血大魔王」，比劃著，化身遊戲裡的角色消滅它們。金秋橘子成熟的季節，她在橘林東奔西跑高興得像個孩子。她摘的橘子大小不一、顏色深淺不同，還有幾個奇形怪狀，大家都笑她，但是她說摘橘子不能看顏值，甘甜才是「王道」。

她看橘子滿眼的愛，如同她看著班級里的孩子們。班裡常有調皮的孩子，為了「對付」他們，她摸索出一套自己的方法。有些學習地理的熱情不高，她就買來可以拼的地圖，計時比賽，學生們頓時玩得起勁；馬路邊、走廊里，她抓住偶遇學生的機會，抽查背誦，知識點就在這樣的偶遇中掌握了；她自費買來水果和小禮物，制定了詳細的獎勵制度，辦公桌前總是擠滿了來「兌獎」的學生。

「七月風吹得輕，黎明很安靜。你安詳的閉上了眼睛。你一直在逞強，藏的那麼深。不想你走，路有點遙遠，天有點昏。」學生胡芊芊寫了一篇《懷念老陳》的文章，記述著與陳老師難捨的情誼。

有一次，胡芊芊家裡出事了，情緒低落，心裏亂成了一團。她一個人在操場上失聲痛哭，見到此景，陳瑩麗馬上跑過來安慰她，胡芊芊卻大喊，「不要你多事！」「您並沒有因我的失禮生氣，反倒是將操場上圍觀的同學都趕走，留下來陪我。那時正是正午，烈日炎炎，在我更大聲哭的時候，您只是一把把我攬到懷裡說，一切都會好的，眼睛那麼美，不適合眼淚。抬眼看看陳老師，她也已經潸然淚下了。就在那一刻，世界安靜了。」胡芊芊動情地回憶道，「我感受到了母親一樣的溫暖。」

「長大后，我也要當一名像您一樣的老師。」盧曉琪今年以鎮安學校第一名的成績考取了樂清中學，她和陳瑩麗一樣，早早埋下了一個教師夢，「看到陳老師，我更加崇敬教師這個職業了。我長大后也要當老師，也會這樣用心對待學生。」