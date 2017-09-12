中證網訊 （實習記者 張憲）受益紙業高景氣及產品提價，造紙板塊企業中報業績普遍較好，美利雲(000815)今年上半年公司大幅減虧，造紙業績改善較為明顯，公司董秘丁國強接受記者採訪時介紹，業績改善主要有兩方面因素。一方面，紙品價格上漲基本覆蓋了產品成本的上漲，另一方面在新產品、新客戶開發方面取得較好成效，上半年產能同比提升41%。

行業步入上漲通道

造紙行業紙張價格從去年三季度後半段開始進入持續上漲通道，一方面由於國家實施供給側改革，淘汰落後產能，另一方面，環保高壓導致部分環保不達標的企業被關停。加之國家今年對所有造紙企業實施排污許可證制度，使得市場上供貨減少，行業出現供不應求的現象。

此外，今年的環保高壓不止對造紙行業而且對造紙相關的化工、採礦等行業也有影響。造紙用的化工用品和加填碳酸鈣等原料價格上漲，運輸成本因去年交通部嚴打超載也在上漲。對於造紙企業來說，原材料價格的上漲最終都會傳導到紙產品價格上。加之7月以來的原材料漲價潮，造紙行業的原材料商品漿也大幅上漲，成本上漲最終必然推動了紙產品價格上漲。

公司董秘丁國強向記者表示，環保持續收緊對於企業是一個環保紅利，公司在固廢、氣廢、廢水處理上都達標，隨著部分環保不達標的中小企業被淘汰掉，市場空間會釋放很多。除了降本增效，公司下一步將加大市場營銷，不斷提升盈利能力，下半年應該會保持上半年的良好態勢。

公司經營穩步提升

資料顯示，美利雲上半年生產各類紙7.97萬噸，同比增加41.31%，其中，文化紙5.56 萬噸，同比增加52.33 %，特種紙2.07萬噸，同比增加4.02%，箱板紙0.34萬噸。銷量方面，上半年銷售各類紙7.41萬噸，同比增加28.87%，文化紙5.11萬噸，同比增加33.77%，特種紙1.95萬噸，同比增加0.52%，箱板紙0.35萬噸。

公司董秘丁國強表示，公司主要產品是文化紙和彩色紙，是西北地區產能規模最大的，文化紙主要在西北地區銷售，銷售區域有優勢。產能提升是因為行業供需情況發生了變化，公司在此期間開啟了閑置機台，迅速提升產能；另外不斷加強營銷系統建設，在產品定位、區域布局、營銷策略、銷售團隊等方面的優化工作取得實效，提升的產能得到了快速消化。

對於公司後期的提價預期，丁國強介紹，截止到8月底一噸紙提價幅度在800-1000元左右，相比去年同期漲了20%左右。由於近期商品漿價格持續上漲，預計公司紙品還要進一步提價。

據悉，美利雲已在國企混合所有制改革方面邁出了第一步，後期還將繼續推進。自美利雲進入中國誠通以來，中國誠通在消除同業競爭方面做了許多探索。作為所有央企中唯一進行林漿紙生產、開發和利用的企業，中國誠通擁有四家造紙類公司，隨著後期條件的具備，將來繼續致力於消除同業競爭。