收評：滬股通凈流入18.21億 深股通凈流入7.5億北京新浪網 (2017-09-12 15:03)
新浪港股訊 9月12日消息，截至滬深股市收盤，資金流如下：
滬港通資金流向方面，滬股通凈流入18.21億 ，港股通（滬）凈流入暫為12.41億。
深港通資金流向方面，深股通凈流入7.5億，港股通（深）凈流入暫為6.24億。
滬股通中資金流入最多為寧波韻升，凈流入2.09億，其次為首創股份、北方稀土、萬華化學、東軟集團。資金流出最多的為洛陽鉬業，凈流出9.77億；其次為彬彬股份，凈流出2.76億。
深股通中資金流入最多的為浪潮信息，凈流入5.09億，其次為中科三環、廣發證券、西藏礦業、英洛華。資金流出最多的為贛鋒鋰業，凈流出7.9億。
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