新華社杭州9月12日電（記者黃筱）11日，杭州市衛計委在全國率先啟動糖尿病視網膜病變（糖網病）篩查項目，主城區51家社區衛生服務中心引入基於人工智慧輔助手段的手持式眼底照相機技術，解決了以往困擾基層的缺乏硬體和眼科專業人員的問題。

據介紹，目前我國糖網病患者就診晚，病情重，治療預后差，醫療費用投入大，最終致盲不可逆轉，給家庭和社會帶來嚴重負擔。「通過篩查能提高患者知曉率，提升糖網病的篩防水平，有積極的社會效益和經濟效益。」杭州市基層衛生協會副秘書長夏衛說。

在項目啟動現場，記者看到一台照相機大小的手持眼底鏡，僅用兩分鐘即能完成對一位糖尿病患者的視網膜病變眼底檢查，且準確率高達 90%以上。杭州市衛計委基層衛生與婦幼保健處處長周華介紹，利用人工智慧和眼底照相的技術優勢，有利於糖尿病視網膜病變的早期發現與早期干預，降低群眾的疾病負擔和糖尿病視網膜病變致盲率。

據介紹，手持式眼底相機+人工智慧輔助的遠程篩查平台，基本能夠實現對病灶的定位、定性和定量自動檢測，成為適宜的技術解決方案，同時遠程篩查比傳統篩查節省三分之二的成本。

我國是全球2型糖尿病患者最多的國家，隨著糖尿病患者的增多，糖網病的患病率、致盲率也逐年升高，是目前工作年齡人群第一位的致盲性疾病。目前，87%的糖尿病患者就診於縣級及以下醫療機構，但是糖尿病視網膜病變的基本診療措施和適宜技術卻在三級醫療機構實施。

同時，從事眼底醫療服務和研究的醫生不足1萬人，相對於需要進行篩查的 1.1億糖尿病人群和2700多萬糖網病患者的龐大數量來說嚴重不足，導致我國糖網病的篩查率不足10%。