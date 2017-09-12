新華社成都9月12日電 題：「旅遊讓世界更美好」——中國國家旅遊局局長和聯合國世界旅遊組織秘書長的對話

新華社記者 齊中熙、許茹、張超群

聯合國世界旅遊組織第22屆全體大會正在成都召開。期間，由中國旅遊協會發起成立的第一個全球性、綜合性、非營利性國際旅遊組織——世界旅遊聯盟正式成立。

如何看待中國對世界旅遊業發展的重要貢獻？在未來世界旅遊業發展格局中，中國將扮演何種角色？記者採訪了國家旅遊局局長李金早和聯合國世界旅遊組織秘書長瑞法依。

「世界旅遊大國」地位鞏固

近年來，世界旅遊業持續發展，是全球經濟中增長最快的行業之一，成為創造就業、出口創匯以及推動基礎設施建設的重要驅動力。國際旅遊消費總體呈現增長趨勢，發展中國家和新興經濟體在國際旅遊市場的份額顯著增加。

其中，作為快速發展中的世界旅遊大國，中國旅遊業取得了令人矚目的成就，旅遊業正在成為國民經濟的一大戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業。

李金早介紹，2016年，中國旅遊業對國民經濟綜合貢獻率達11%，全年旅遊總收入達4.69萬億元，同比增長13.6%；國內旅遊人數達44.4億人次，收入超過3.9萬億元，均保持兩位數增長；入境旅遊人數達1.38億人次，國際旅遊收入1200億美元，分別增長3.8%和5.6%；出境游呈現平穩發展態勢，達到1.22億人次，增長4.3%。

「中國旅遊業發展的成績令人矚目。」瑞法依也對中國旅遊成就讚不絕口。他說，亞洲是當今世界旅遊業增速最快的地區，中國發揮了重要作用。自2012年以來，中國一直是全球最大的旅遊消費市場，也是全球最重要的旅遊目的地之一。

「中國為世界旅遊業發展提供了範例」

此次新成立的世界旅遊聯盟以「旅遊讓世界更美好」為核心理念，以旅遊促進發展、旅遊促進減貧、旅遊促進和平為目標，旨在增進共識、分享經驗、深化合作，推動全球旅遊業可持續、包容性發展。

李金早表示，中國政府高度重視旅遊業發展。近年來，中國旅遊業在廁所革命、全域旅遊、旅遊扶貧、文明旅遊等各個方面取得了令人矚目的成就。

「中國為世界旅遊業發展提供了範例。將旅遊業作為優先發展的領域，在鄉村發展及扶貧議題上，充分釋放了自身潛力。我們相信，旅遊業發展的中國模式，以及中國在這些議題上所採取的措施，可以為其他目的地發展提供借鑒。」瑞法依說。

不僅如此，中國還為世界旅遊業發展貢獻了諸多新理念、新倡議、新思路。瑞法依說，中國的「一帶一路」倡議對世界旅遊發展而言極為重要。在全球化的今天，「一帶一路」倡議有利於增進經濟與人文往來，這一倡議也得到了沿線國家的廣泛認可。

持續引領世界旅遊業發展

瑞法依表示，中國旅遊業的快速增長，確定了中國自2012年以來世界第一大旅遊資源市場的地位。與此同時，自2004年以來，中國旅遊消費保持了每年兩位數的增長態勢。

「未來幾年，我們將共同見證以中國為代表的亞洲繼續保持旅遊領域快速發展的趨勢。」他說。

對於世界旅遊聯盟的發展，李金早建議以可持續發展為導向，充分發揮旅遊促進發展、旅遊促進扶貧的重要作用。堅持「旅遊+」理念，推動旅遊與相關行業的融合發展。以互惠互利為原則，實現合作共贏。

「希望世界旅遊聯盟會員單位積极參與聯盟活動，努力將世界旅遊聯盟打造成為國際旅遊標準制訂發佈平台，國際旅遊投資合作平台，國際旅遊產品拓展推廣平台，國際旅遊產業發展研究平台，國際旅遊交流與會員服務平台。」李金早說。