中新社北京9月12日電 (記者 李曉喻)中國商務部服務貿易司司長冼國義12日在北京表示，服務外包行業已成為中國高學歷人才集聚度最高的行業，未來十年將步入黃金髮展期。

所謂服務外包，就是專業服務供應商通過契約的方式，為發包商提供專業服務。冼國義在當天舉行的第八屆中國國際服務外包交易博覽會新聞發佈會上稱，從2006年至2016年，中國服務外包金額從13.8億美元增至1064.6億美元，年均增長率高達54%；服務外包企業從500多家增至近4萬家；從業者近900萬人，其中大學以上學歷者551萬人，是中國高學歷人才集聚度最高的行業。

中國服務外包行業的國際競爭力也在提升。冼國義稱，目前中國離岸服務外包在全球市場的份額已從不到1%提升至33%，穩居全球第二，離岸市場從以日本為主拓展至北美、歐洲、東南亞、中東歐、西亞北非等約200個國家和地區。

此前，中國官方已發文決定進一步放開產業特別是服務業開放領域，近期正在加快推進將符合條件的技術先進型服務企業所得稅優惠政策向全國推廣。

冼國義表示，加快服務外包產業向高端化、數字化、融合化、標準化方向創新發展，成為數字經濟時代提升中國全球價值鏈層級的戰略選擇。「未來十年，中國服務外包產業將步入大有可為的黃金髮展期。」

作為促進服務外包行業發展的一大努力，本月28日至29日中國將在杭州舉辦第八屆中國國際服務外包交易博覽會。據介紹，本屆博覽會將以「構建服務新生態，促進經濟新發展」為主題，探討新形勢下服務外包如何向產業價值鏈高端攀升。博覽會期間，德勤等全球頂級諮詢機構還將發佈有關數字經濟、服務外包的最新研究成果。(完)