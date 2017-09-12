新華社北京９月１２日電 利用回聲定位，蝙蝠可以在暗夜裡敏捷飛行。但德國科學家新近發現，這個定位系統遇到光滑的垂直表面時會失靈，導致蝙蝠容易撞上玻璃窗或玻璃牆。

德國馬克斯·普朗克鳥類學研究所的科學家說，外立面採用光滑玻璃的建築物附近經常出現死亡蝙蝠，可能就是因為光滑表面造成的「感知陷阱」使蝙蝠容易撞牆。

蝙蝠發出高頻聲波，分析收到的回聲以感知周圍環境。進化過程將這種定位系統打造得非常強大，解析度可以達到毫米級。但現代城市裡的玻璃表面是自然界中從未存在過的事物，在自然界中進化形成的定位系統無法正確感知。

研究人員以大鼠耳蝠為實驗對象，讓它們在狹窄的通道里飛行。如果通道一側豎立著光滑的金屬板，絕大多數蝙蝠會至少撞上一次；金屬板水平放置時，不管放在哪裡都不會有蝙蝠撞上。對野外蝙蝠群落開展的實驗也顯示，蝙蝠容易撞向豎直的光滑塑料板。

研究人員解釋說，光滑表面與普通物體不同，會把絕大部分聲波反射到遠離蝙蝠的方向，導致蝙蝠收不到回聲。如果金屬板水平放置，蝙蝠沒有收到下方回聲，會認為自己飛行在池塘或湖泊上；但如果垂直放置，前方沒有回聲，它們就會認為面前是開放空間。

相關論文已發表在新一期美國《科學》雜誌上。

蝙蝠會捕食害蟲，還會給植物傳粉，對農業和生態有著重要意義。研究人員提出，有必要對垂直鏡面密集的區域進行密切觀察，評估「感知陷阱」對蝙蝠種群的實際威脅。