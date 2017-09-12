新華社北京９月１２日電 綜述：共克難題 共享經驗——中國助力全球各國應對荒漠化

新華社記者

荒漠化被稱為「地球的癌症」，威脅著全球三分之二國家和地區、五分之一人口的生存和發展。防止荒漠化關係到各國人民的福祉，需要各國通力合作、共享經驗。近日，《聯合國防治荒漠化公約》第十三次締約方大會在中國內蒙古自治區鄂爾多斯市召開，各國代表齊聚一堂，共商全球防治荒漠化大計。

荒漠化對所有國家形成威脅，但發展中國家首當其衝。全球範圍內有２０億公頃土地已經退化，導致荒漠化。而土地退化還在以每年１２００萬公頃的速度發展。《聯合國防治荒漠化公約》副執行秘書長普拉迪普·蒙加在接受新華社記者採訪中指出，如果考慮到人口壓力以及生態系統的需求，情況會更加嚴峻。

在蒙加看來，本次締約方大會在中國內蒙古舉行顯示了中國以及中國政府的領導力，同時這種領導力還體現在中國採取的一系列治沙行動上。

中國政府歷來高度重視荒漠化防治，並積極共享科技治沙成果。中國荒漠化土地面積由上世紀末年均擴展一萬多平方公里轉變為目前年均縮減２４００多平方公里，實現了由「沙進人退」到「人進沙退」的歷史性轉變。中國形成的可複製、可推廣、可持續的治沙模式為世界開出了「中國藥方」。例如，庫布齊沙漠生態經濟模式已成功走入沙特、蒙古國等「一帶一路」沿線國家和地區。

同樣走出國門的還有中國擁有完全自主知識產權的菌草技術。這是一項利用野生和人工栽培的菌草，開展生態治理、「以草代木」栽培食藥用菌、生產菌物肥料飼料和生物質能源等的綜合技術。近年來，菌草技術被廣泛應用於中國黃河中下游地區的生態屏障建設以及一些生態脆弱地區的防風固沙、水土流失治理和荒漠化治理等。目前，菌草技術已傳播到世界７０多個國家和地區。

今年６月，在美國紐約召開的防治荒漠化問題專題會議上，南非、伊朗、突尼西亞和塞內加爾等國常駐聯合國代表紛紛積極評價中方推進防治荒漠化國際合作的努力，指出中方向發展中國家提供菌草技術等合作項目，幫助發展中國家加強能力建設，對發展中國家防治荒漠化、提高糧食安全水平、改善生態環境發揮了巨大效用。

南非常駐聯合國代表傑里·馬蒂也指出，菌草項目是「革命性」技術，對幫助南非防治荒漠化、提供生物燃料、提高民眾收入和健康衛生標準作出了重要貢獻。

多年來，中國在防沙治沙方面已開展多領域、多層次、多角度的國際合作，不但與世界超過三分之一的國家簽署了林業合作協議，還為發展中國家培訓了大量防沙治沙技術人員。

此外，中國的科研人員還為利比亞海岸公路和沙漠公路風沙災害防治項目承擔了工程設計工作，為利比亞培訓了２０名技術人員；完成了「土庫曼阿姆河右岸天然氣項目綠化工程」方案設計；為哈薩克阿斯塔納生態屏障建設和茅利塔尼亞首都圈防護工程做了物種篩選；幫助中亞國家生態重建，用科技幫助絲綢之路經濟帶重現綠色生機的希望。未來中國還將與更多非洲、中亞國家開展荒漠化防治合作，為「一帶一路」建設提供技術支持……

聯合國副秘書長、聯合國環境署執行主任埃里克·索爾海姆指出，隨著「一帶一路」建設的逐步開展，中國在防沙治沙方面的經驗會被廣泛推廣到非洲、中東、拉美等地，為一些飽受沙塵肆虐國家和地區的人民造福。

今年５月，中國環保部和聯合國環境規劃署建立「一帶一路」綠色發展國際聯盟，旨在為飽受荒漠化困擾的相關國家提供生態治理與荒漠化防治經驗，並開發利用風能、太陽能等清潔能源。

「『一帶一路』綠色發展國際聯盟可以幫助『一帶一路』沿線數十個飽受荒漠化困擾的國家在基礎設施建設等方面採取綠色環保措施，並提供生態治理與荒漠化防治經驗，更多關注風能、太陽能等清潔能源，」索爾海姆說。

蒙加認為，「一帶一路」倡議可以通向許多國家，帶來許多經濟、社會和環境方面的利益。到２０３０年這些國家會有更多人口以及更龐大的中產階級，但也會帶來更多對土地空間、食物、農業、能源、水資源的需求，許多國家可以參考中國的例子向中國學習可持續的土地管理。「我相信，第十三次締約方大會上，１９５個締約方將認真研究中國以及其他一些國家是如何在國家以及全球層面幫助國際社會應對荒漠化問題的」。（執筆記者：馮玉婧；參與記者：倪紅梅、王春燕、孫雯驥、田穎、穆東、宿傳義、江文耀、楊雨）