百余位海外僑胞黃山體驗徽文化北京新浪網 (2017-09-12 14:44)
中新社合肥9月12日電 (張強 余皓)參加「2017海外僑胞故鄉行——走進安徽」的百余位海外僑胞，12日赴黃山市考察交流，近距離體驗徽文化。他們認為，徽文化「走出去」應「借力」平台、名人等熱效應。
中國海外交流協會理事、紐西蘭中國和平統一總會會長朱璽認為，「在全球化背景下，通過徽文化展示中華文化獨有的魅力，必須適應時代發展需要，開拓國際視野，系統梳理這一獨特的文化資源，創新對外文化傳播的方式。比如開展『安徽文化周』『徽州文化推廣季』這樣的文化活動，為徽文化走出去搭建廣闊平台。」
朱璽說，飲食、旅遊、茶、戲曲文化都能在安徽走向世界的過程中起到橋樑作用。
美國美高美國際控股集團總裁高娓娓介紹稱，安徽文化要「走出去」必須挖掘亮點，打造獨有的文化符號。她說：「說到美國，大家想到自由女神。安徽也應該有這樣一個標誌，如今，黃山和黃梅戲已成為安徽的閃光點。」
「名人效應也是快速向海外推廣安徽文化的『快捷道』」。高娓娓說，安徽文化應「借力」並主動出擊，讓世界近距離感受安徽文化的豐富魅力。
德中旅遊文化傳媒交流協會執行主席、歐洲新僑網總編寒梅說，歐洲新僑網希望在未來與海外華僑華人社團合作，發起中國文化走出去聯合行動，把中華文化以最簡單和最親民的形式推出去。(完)
關鍵字：
下一則：天津打造千億產值影視文化產業鏈
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
酷咕鴨 防溢乳墊．mamaway 媽媽餵 防溢乳墊．AVENT 可洗式 防溢乳墊．Pigeon 貝親 防溢乳墊．新安怡 可洗式防溢乳墊．超薄乾爽 防溢乳墊．NUK 拋棄式 防溢乳墊．PIGEON 防溢乳墊 舒適型．Medela 防溢乳墊 拋棄式．貼心防溢乳墊．Combi 防溢乳墊．奇買親子購物網 防溢乳墊．滿意寶寶 防溢乳墊．貝親 防溢乳墊 拋棄式．防溢乳墊．貝親防溢乳墊．CHU CHU 防溢乳墊．AVENT 可洗式防溢乳墊．奇哥 防溢乳墊．cotex 防溢乳墊．美樂 防溢乳墊 拋棄式．NUK 防溢乳墊．酷咕鴨 KU.KU. 防溢乳墊．美樂 防溢乳墊．拋棄式防溢乳墊．akachan 防溢乳墊．mamaway 防溢乳墊．貝親 防溢乳墊．PIGEON 防溢乳墊 日本製．PIGEON 拋棄式防溢乳墊
上海高校集中迎來開學季 「溫度」迎新為新生貼心護航【北京新浪網】
這些才是真正的補鈣食物【北京新浪網】
研究稱「神奇蘑菇」有望給抑鬱症患者帶來福音【北京新浪網】
還有這操作？入職3天宣布懷孕，產假結束就要辭職……【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多