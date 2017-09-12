「扶貧不是每戶給5萬元就成了，必須讓貧困戶有穩定增收的產業，這樣才能讓村民脫貧不返貧。」在陝西省寶雞市麟游縣九成宮鎮御駕塬村，黨支部書記呂鎖懷帶領20戶貧困戶成立「十戶一體」養雞互助組，使貧困戶年均增收5000元。

精準扶貧，如何才能扶到點子上？「必須把產業扶貧作為主攻方向，把精準施策作為制勝之道，下足『繡花』功夫。」寶雞市委書記徐啟方說。

在陝西省寶雞市，產業扶貧已經從「廣種薄收」轉向「精耕細作」。寶雞市扶貧辦主任崔省強介紹，今年以來，該市將產業扶貧與農業產業結構調整相結合，通過推進「十大行動」、推廣「十大模式」、開展「四項活動」，激活貧困群眾脫貧的內生動力。

寶雞市創新扶貧舉措，以縣區為單位設立13個脫貧攻堅扶貧工作團，每個縣區由1名市級領導任扶貧團團長，指導各縣區精準推進口糧安全保障、畜禽水產快富、果菜板塊推進、精深加工增值、現代服務突破、休閑農業提升、光伏資產發電、科技推廣示範、扶貧主體培育、農村改革深化「十大行動」，引導貧困村因地制宜發展培育特色產業。同時，各縣區互相學習借鑒，積極創新舉措、因戶施策、分類指導，探索「龍頭企業+基地+貧困戶」「合作社+貧困戶」「鄉村旅遊+貧困戶」等10個產業扶貧模式。

致富路上，不能讓一戶貧困戶掉隊。對沒有能力發展產業的貧困戶怎麼辦？「採取搭載模式，由縣財政投入扶貧資金1422.3萬元，由有一定經濟能力的企業、大戶、致富能手搭載項目39個，全縣搭載貧困戶3426戶，簽訂分紅和勞務協議，按照不低於7%的比例給貧困戶『分紅』。」千陽縣扶貧辦主任王偉說。

要實現穩定脫貧，創新產業模式是關鍵。為此，寶雞市在每個貧困村至少建立1個合作組織，引導具備條件的貧困戶至少加入1個合作組織，推動貧困村整村推進。目前全市已發展特色種植39.25萬畝、養殖43.6萬頭（只、箱），覆蓋貧困戶5.1萬戶，基本實現了產業脫貧全覆蓋；為解決貧困戶產業發展動力不足、規模不大、鏈條不長的問題，寶雞開展新型經營主體「傳幫帶」活動，引導龍頭企業、合作社、家庭農場採取股份合作、託管代養、訂單收購等形式，與貧困戶建立利益聯結機制，全市39個龍頭企業、247個專業合作社、36個現代農業園區已帶動1.3萬戶貧困戶發展特色產業；針對科技幫扶不紮實的問題，當地組織開展「結窮親、授技術、扶產業、助脫貧」科技幫扶活動，目前全市1006名農技人員與4788戶貧困戶結對開展幫扶。

據了解，寶雞市已實施到村產業扶貧項目1076個，覆蓋貧困戶3.4萬戶。（經濟日報 記者 張毅 通訊員 華剛）