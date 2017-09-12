作為中國首批國家級文化和科技融合示範基地，天津濱海新區文化創意產業進入發展快車道，預計2020年將建成產值超千億元影視文化產業鏈。

去年4月份，位於未來科技城渤龍天地的卡梅隆·佩斯中國集團天津旗艦店投用，將全球領先的前期3D直拍解決方案與後期製作技術帶入中國，推動中國電影走向國際化。

目前，天津濱海新區已匯聚具有帶動性、示範性和原創性的科技文化企業1600家，成為具有區域品牌效應的特色產業之一。文創產業已佔地區生產總值的6%左右，預計到2020年將達10%左右，建成產值超千億元影視文化產業鏈。（經濟日報 記者武自然）