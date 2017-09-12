天津打造千億產值影視文化產業鏈北京新浪網 (2017-09-12 14:46)
作為中國首批國家級文化和科技融合示範基地，天津濱海新區文化創意產業進入發展快車道，預計2020年將建成產值超千億元影視文化產業鏈。
去年4月份，位於未來科技城渤龍天地的卡梅隆·佩斯中國集團天津旗艦店投用，將全球領先的前期3D直拍解決方案與後期製作技術帶入中國，推動中國電影走向國際化。
目前，天津濱海新區已匯聚具有帶動性、示範性和原創性的科技文化企業1600家，成為具有區域品牌效應的特色產業之一。文創產業已佔地區生產總值的6%左右，預計到2020年將達10%左右，建成產值超千億元影視文化產業鏈。（經濟日報 記者武自然）
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
酷咕鴨 防溢乳墊．mamaway 媽媽餵 防溢乳墊．AVENT 可洗式 防溢乳墊．Pigeon 貝親 防溢乳墊．新安怡 可洗式防溢乳墊．超薄乾爽 防溢乳墊．NUK 拋棄式 防溢乳墊．PIGEON 防溢乳墊 舒適型．Medela 防溢乳墊 拋棄式．貼心防溢乳墊．Combi 防溢乳墊．奇買親子購物網 防溢乳墊．滿意寶寶 防溢乳墊．貝親 防溢乳墊 拋棄式．防溢乳墊．貝親防溢乳墊．CHU CHU 防溢乳墊．AVENT 可洗式防溢乳墊．奇哥 防溢乳墊．cotex 防溢乳墊．美樂 防溢乳墊 拋棄式．NUK 防溢乳墊．酷咕鴨 KU.KU. 防溢乳墊．美樂 防溢乳墊．拋棄式防溢乳墊．akachan 防溢乳墊．mamaway 防溢乳墊．貝親 防溢乳墊．PIGEON 防溢乳墊 日本製．PIGEON 拋棄式防溢乳墊
上海高校集中迎來開學季 「溫度」迎新為新生貼心護航【北京新浪網】
這些才是真正的補鈣食物【北京新浪網】
研究稱「神奇蘑菇」有望給抑鬱症患者帶來福音【北京新浪網】
還有這操作？入職3天宣布懷孕，產假結束就要辭職……【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多