腳受傷懶的走路 男子竟偷一輛摩托車「代步」北京新浪網 (2017-09-12 14:47)
現代快報訊（通訊員 邵輝 記者 劉遙）因為自己的腳受了點傷不想走路回家，而身邊碰巧有一輛鑰匙沒拔的摩托車，南京溧水區小伙謝某竟動起了將車騎回家的念頭。當自己的盜竊行為最終敗露時，他還狡辯稱，把車還回去不就行了。
2017年9月的一天，無業小青年謝某獨自在網吧上網，期間不小心將自己的腳弄傷了。第二天凌晨，謝某從網吧出來時感覺腳有點疼，不想走路回家了，正當他猶豫時，突然發現網吧門口停了一輛黑色的摩托車，車鑰匙居然沒有拔掉。「當時我就想把這輛摩托車騎回家算了，反正沒人看見。」謝某迅速將摩托車發動並騎回家。
兩天后，謝某居然還騎著這輛偷來的摩托車大搖大擺地去網吧上網。而案發後不久，摩托車車主就報了警。經過調取網吧監控和上網記錄，民警很快明確謝某的身份信息，並於9月8日下午，將正在上網的謝某抓獲。
謝某承認自己盜走摩托車的犯罪事實。可當被問及摩托車在何處時，他滿不在乎的說車沒油了，就隨意扔在了路邊。期間，他還再三狡辯道沒什麼大不了的，把摩托車還回去就是了。
目前，犯罪嫌疑人謝某因涉嫌盜竊罪已被依法刑事拘留，該案件還在進一步偵辦中。
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