中青在線北京9月12日電（中國青年報？中青在線記者 邱晨輝）記者今天從國家原子能機構獲悉，國際原子能機構對我國開展的首次國際核安保專項評估已於9月8日結束，形成了《國際核安保專項評估報告（中國）》（以下稱報告），其中提到中國國家原子能機構在核安保監管隊伍建設、核安保人才培養等方面採取了有力的舉措，值得稱讚。

報告還提到，目前，中國發佈了核能和核工業發展規劃，核能及配套的核燃料循環體系將獲得快速發展，這對中國的核安保制度、管理等都提出了挑戰。建議中國儘快完善核安保法規體系，加快有關立法進程，夯實核安保工作法律法規基礎。

國際原子能機構核材料與核設施安保項目官員穆罕默德·哈利克表示，任何一個正在利用核能發電或計劃發展核電的國家，都應對核安保做出堅定承諾。中國廣泛採用機構核安保相關技術導則，並積極接受機構國際核安保專項評估，充分展示了中國對加強本國乃至全球核安保的莊嚴承諾。