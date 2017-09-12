中越友誼關-友誼國際口岸貨運專用通道正式通車北京新浪網 (2017-09-12 14:47)
中青在線訊（梁簫 黃磊 中國青年報·中青在線記者 謝洋）9月11日上午，中越友誼關-友誼國際口岸貨運專用通道正式啟用，為憑祥市推進友誼關—友誼國際口岸先行實施「兩國一檢」新型通關查驗模式奠定基礎，進一步促進了中越口岸的互聯互通。
為保障此專用通道首通車的順利開通，廣西邊防總隊與憑祥市委市政府積極溝通，第一時間完備口岸邊檢配套設施，並確定由友誼關邊防檢查站擔負此通道的出入境邊檢任務。為保證首通車輛能夠安全、快捷地通關，努力打造口岸暢通工程和形象工程，樹立起良好的國門形象，友誼關邊防檢查站制定了專項檢查方案，成立了專項工作領導小組，增設了勤務工作組和執勤警力，同時就可能出現的突發事件就預案進行了有針對性的演練。在首通車期間，友誼關邊防檢查站官兵嚴格按照執勤方案，圓滿完成了首通車邊檢任務。
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