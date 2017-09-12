中青在線北京9月12日電（實習生蘇琬茜 中國青年報？中青在線記者 邱晨輝）從今天起，中國大學之林中多了一位備受矚目的新成員：中國社會科學院大學。一年前對外宣布著手創辦，一年後的今天就已經迎來了第一批392名本科生。9月12日，隨著「中國社會科學院大學」九字校名的揭牌，這所堪稱當下「最年輕」的大學在北京房山良鄉的校本部正式宣告成立。

中國社會科學院大學簡稱中國社科大，隸屬於中國社會科學院，以中國社科院研究生院為基礎，整合中國青年政治學院本科教育及部分研究生教育資源而組建。該校於2016年開始著手創辦，2017年5月10日正式獲教育部批准成立，同年8月25日，中國青年政治學院掛上中國社科大的牌子，成為該校西三環學區，8月26日，中國社科大房山良鄉本部掛牌。

今天，中國社科院院長、中國社科大校長王偉光在該校成立大會暨2017級新生開學典禮上表示，在2017年這個重要的年度，中國社科院迎來了建院40周年的「不惑之年」，中國社科大也開始了「正式成立」的歷史元年。談及該校辦學指導思想和辦學方針，王偉光提到「要真正把學生培養成為共產主義接班人和中國特色社會主義的建設者」，「努力建設成為具有中國特色的社會主義『雙一流』文科大學」。

兩天前即9月10日，中國社科大首批392名本科新生已全部報到，並被分配在該校馬克思主義學院、人文學院、經濟學院和國際關係學院。值得一提的是，該校稱將採取「本碩博」一體化培養模式，在某些基礎學科和重點學科開展連續培養試點，並採用「師徒制」指導模式，設立本科學業導師，聘請中國社科院學部委員及國內外知名教授等組建師資隊伍，為本科生的教學培養提供支撐。