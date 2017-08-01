艾毓斌任四川省農村信用社聯合社理事長 張遠國不再擔任(圖|簡歷)北京新浪網 (2017-09-12 14:47)
經濟日報-中國經濟網成都9月12日訊 日前，四川省人民政府決定，任命：艾毓斌為四川省農村信用社聯合社理事長。免去：張遠國的四川省農村信用社聯合社理事長職務；艾毓斌的四川省農村信用社聯合社主任職務。
艾毓斌簡歷
艾毓斌，男，1966年1月出生，博士研究生學歷，高級經濟師、註冊會計師，中共黨員。
歷任農行湖北省分行會計處副主任科員、主任科員，農行湖北省分行襄樊分行行長助理、黨委委員、副行長，農行湖北省分行資產負債管理處副處長，農行武漢市漢陽支行副行長（主持全面工作）、黨委書記、行長，四川省政府金融辦副主任，省聯社黨委副書記、主任。
2017.08 四川省農村信用社聯合社黨委書記、理事長。
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