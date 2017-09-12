？現代快報訊？（記者？孫旭暉）加油必須得到加油站，一是為了安全，二個也是方便市場監督管理。然而，9月12日，現代快報記者了解到，宿遷一位小伙居然自己動手將麵包車改裝成移動加油機，進行非法牟利的勾當，好在他「開業」不到一個月，就被警方查處，沒有釀成大禍。

日前，宿遷市交警支隊一大隊民警在常執勤過程中，發現在宿遷市區淮北明珠紅綠燈處，一輛銀灰色麵包車有運輸貨物的嫌疑，隨即對其進行了攔截檢查。

經過民警仔細檢查，發現車內還配備了輸油管、電瓶、計價器和油槍等專業加油設備，儼然成為了一個移動的小型加油站，車內大半部分空間被油桶佔據，固定油桶的鋼架簡陋而又鋒利，存在較大安全隱患。

說起為什麼要私自改裝車輛，成為移動加油站，小伙吳某說就是為了方便，順帶賺點錢。據其交代，自己沒有正當工作，見周邊不少親友都在開柴油車，便萌發了分批從其它地方倒賣油品，賺取差價的念頭。

宿遷市交警支隊一大隊民警胡高強介紹，為了方便運輸，吳某已將麵包車的後座全部拆除，裝上了油桶，並灌上了700多升的柴油。目前，吳某因涉嫌擅自改裝機動車外形和有關技術參數的違法行為，將被交警部門處以500元的罰款。此外，吳某非法託運易燃易爆物品以及非法經營油品的違法行為將被移交至交通運輸、商務部門作進一步調查處理。

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