中新網9月12日電 據外媒報導，美國對恐怖主義宣戰16年後的今天，這場反恐戰爭在某些方面的進展似乎不盡人意。美國國土安全委員會主席邁克爾？麥克考爾表示，武力粉碎恐怖分子，確實阻止了很多恐怖陰謀在美國發生；但光靠無人機空襲遠遠不夠，應開展有效對抗極端思想和恐怖組織宣傳。

當地時間9月11日，「911」15周年紀念活動在美國紐約911紀念公園舉行。 中新社 記者 廖攀 攝

資料圖：「911」15周年紀念活動在美國紐約911紀念公園舉行。 中新社記者 廖攀 攝

據很多現任和前任美國官員表示，沒能有效對抗「伊斯蘭國」這類恐怖組織的宣傳，並不是因為沒有努力。但他們也承認，這種努力到目前為止，結果不盡人意。

白宮國土安全顧問博賽特上星期在華盛頓的一次安全峰會上說，「伊斯蘭國」、「基地組織」等在部分國家根深蒂固，這種情況「讓人非常擔心」。

報導稱，起初，美國政府官員把希望主要寄托在軍事擊敗伊拉克和敘利亞境內的「伊斯蘭國」恐怖組織。他們認為，一旦「伊斯蘭國」土崩瓦解，其對追隨者的吸引力也會隨之消失。然而，「伊斯蘭國」恐怖組織在戰場上的失敗並沒能有效對抗極端思想和恐怖組織宣傳。

資料圖：「911」15周年紀念活動在美國紐約911紀念公園舉行。 中新社 記者 廖攀 攝

資料圖：「911」15周年紀念活動在美國紐約911紀念公園舉行。 中新社記者 廖攀 攝

美國國家情報總監科茨今年7月曾發表講話說，「我們直刺主犯『伊斯蘭國』的心臟，但卻好像是刺中了一隻章魚，它的觸手伸向不同的地方」。

美國為有效對抗極端思想和恐怖組織宣傳的努力也迅速以失敗告終。此後，美國主要是通過支持夥伴機構，來對抗恐怖組織。

雖然進展緩慢，但是一些前美國政府官員說，特朗普需要給這些努力多一點時間。然而，另外一些現任和前任官員說，即便假以時日，美國能做的恐怕還是非常有限。

美國國家反恐中心負責人尼古拉斯？拉斯穆森今年早些時候說，「要想真正改變孕育恐怖威脅的大環境，是一個難度大得多的任務，需要更多的資源，更長的時間和更大的耐心」。