2017中國商用車博覽會將在重慶巴南舉行北京新浪網 (2017-09-12 14:49)
中新網重慶9月12日電 (記者 鍾旖)重慶市巴南區人民政府副區長張春平12日透露，2017中國商用車博覽會(簡稱「車博會」)將於2017年9月22日至25日在重慶巴南區公路物流基地舉辦。
張春平介紹，2017年車博會將繼續以「商用車·承載城市未來」為主題，以「推動商用車行業網路化、智能化、國際化轉型」為主活動基調。邀請卡車、客車、專用車、新能源汽車等整車生產企業、商貿物流企業、行業協會、經銷商企業900餘家參展，展出面積超10萬平方米。「我們爭取將2017車博會做成商用車行業展會的標準，充分展現重慶商用車集聚輻射帶動作用以及商用車流通行業發展水平。」
據透露，2016年10月，首屆中國商用車博覽會在重慶公路物流基地成功舉辦。博覽會期間累計參觀人數達3.5萬人次，現場交易額3000餘萬元，簽訂銷售合同1400餘份，帶動巴南區銷售商用車1912輛，累計成交金額達3.25億元。
「本屆車博會將呈現品牌匯聚、活動豐富、專業性強、參與度高、觀展人數多等諸多亮點。」張春平稱，2017車博會將匯聚東風、福田、陝汽等中國暢銷品牌參展，並將選舉出年度中國商用車大獎。除了安排展銷、論壇等常規活動外，車博會同期還將舉辦中國卡車之夜、10餘場新車發佈會、重卡特技表演等配套活動。
據了解，商用車在全球已經發展了130多年，在為全球經濟發展進入快速發展奠定了堅實基礎的同時，更締造了獨特的商用車文化，為此，本屆車博覽會將首次為市民帶來「全球商用車100圖片展」。200餘幅圖片將呈現全球100年商用車行業的發展歷程及主要成就。
為讓更多消費者享受車博會帶來的實惠，重慶巴南區還將安排超百萬購車補貼，在車博會活動期間開展汽車銷售惠民活動。
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