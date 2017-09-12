中新社合肥9月12日電 (張強 余皓)參加「2017海外僑胞故鄉行——走進安徽」的百余位海外僑胞，12日赴黃山市考察交流，近距離體驗徽文化。他們認為，徽文化「走出去」應「借力」平台、名人等熱效應。

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中國海外交流協會理事、紐西蘭中國和平統一總會會長朱璽認為，「在全球化背景下，通過徽文化展示中華文化獨有的魅力，必須適應時代發展需要，開拓國際視野，系統梳理這一獨特的文化資源，創新對外文化傳播的方式。比如開展『安徽文化周』『徽州文化推廣季』這樣的文化活動，為徽文化走出去搭建廣闊平台。」

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朱璽說，飲食、旅遊、茶、戲曲文化都能在安徽走向世界的過程中起到橋樑作用。

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美國美高美國際控股集團總裁高娓娓介紹稱，安徽文化要「走出去」必須挖掘亮點，打造獨有的文化符號。她說：「說到美國，大家想到自由女神。安徽也應該有這樣一個標誌，如今，黃山和黃梅戲已成為安徽的閃光點。」

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「名人效應也是快速向海外推廣安徽文化的『快捷道』」。高娓娓說，安徽文化應「借力」並主動出擊，讓世界近距離感受安徽文化的豐富魅力。

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德中旅遊文化傳媒交流協會執行主席、歐洲新僑網總編寒梅說，歐洲新僑網希望在未來與海外華僑華人社團合作，發起中國文化走出去聯合行動，把中華文化以最簡單和最親民的形式推出去。(完)