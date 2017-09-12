中新網重慶9月12日電 (劉相琳 尹秀秀)記者12日從重慶市司法局獲悉，2017年國家司法考試將於9月16日開考，重慶北碚考區成為全國首次試點計算機化考試的五個考區之一，司法考試前三卷將採取「機考」方式。

據了解，國家司法考試從2002年開始，至2017年已是第16年，也是國家司法考試最後一年。2018年，該考試會調整為國家統一法律職業資格考試。2017年，重慶市國家司法考試考生報名人數為歷年之最，達15307人報考，年齡最大考生71歲，年齡最小考生18歲。

重慶市司法局司法考試處處長彭湃稱，今年國家司法部決定在重慶北碚、黑龍江大慶、江蘇蘇州、廣西北海和寧夏石嘴山5個考區實行計算機化考試試點，其中「機考」採取「3＋1」模式，前三卷採取「機考」，卷四仍採取筆試方式。「機考」將有效推進考試方式改革，進一步提高考試工作信息化水平。

據介紹，重慶「機考」考場和紙筆考場設置在同一學校的不同教學樓，考生在完成試卷四考試時，需要從「機考」考場轉至紙筆考場。若遇特殊情況，開考後30分鐘內仍無法正常進行機考考試的，將另選時間進行機考單科場次補考。

在防範作弊方面，重慶市所有考場將繼續實施考務安全管理系統，在考點入口處設置檢驗通道，所有考生每次進入考區考點時，須進行現場拍照、人臉識別、身份證識別儀掃描驗證身份信息以並進行雲平台數據比對，通過方可進入。

與此同時，重慶在原有安全設備基礎上提檔升級。在國家司法考試期間，重慶將在考場外圍，繼續採用無線電監測設備監督。考場內，每個考場配備一台無線電信號屏蔽儀，考試過程中還將實現高清360度攝像頭全程監控錄像。在重慶北碚區計算機化考試試點考區，實行網路專線化管理，嚴厲打擊高科技作弊。

彭湃說，本次考試是在《刑法修正案(九)》實施后的首次國家司法考試，希望考生認真了解《刑法修正案(九)》中涉及考試作弊的有關條款規定，知曉違反法律的嚴重後果，積極備考，認真應考。