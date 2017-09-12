？？？？圖為圍繞家庭一站式消費路徑布局的重慶時代天街。受訪者 供圖

中新網重慶9月12日電 (蔣青琳 馬佳欣)隨著電商的迅猛發展及運營成本上升等因素，傳統商業生存空間受到擠壓。12日，記者在重慶調查發現，融入餐飲休閑娛樂等綜合消費元素，成為不少商業企業轉型求存的「共識」。

大都會作為重慶的首個成熟商業體，帶來了解放碑中心地段的第一家真冰場，使重慶成為當時內陸地區為數不多擁有購物中心內真冰場的城市。但隨著社會經濟的發展和民眾消費升級，大都會購物中心一半賣場已停業或即將停業，很多一線品牌悄然淡出。

圖為重慶新光天地的超大室內旋轉木馬。受訪者 供圖

圖為重慶新光天地的超大室內旋轉木馬。受訪者 供圖

「我們肯定會將消費群層從原來的四五十歲往下調，調寬到20多歲的年輕時尚消費群體。」大都會相關人士透露，賣場增加了一些親子類的娛樂項目，同時商場的硬體也會逐漸改進。整個調整結束，大約需要兩年左右的時間。

「市場經濟下，任何企業都不可能永遠立於不敗之地，企業的正常調整，不可非議。」重慶市零售經營協會相關人士表示，大都會調整商業定位，從客觀上來說是可以理解的。近年來解放碑周圍奢侈品賣場，如重慶時代廣場和WFC的開業，其硬體設施和品牌知名度，對大都會的奢侈品消費帶來很大挑戰。

事實上，行業內部開始逐漸意識到「遊戲規則」已經發生變化。以前，選對地段，基本就決定商業有七八成的存活率，運營等因素只佔較小部分。而現在，從選址規劃、市場定位、建築設計、業態搭配、品牌組合、運營推廣等方面都需要專業化運作。

日均人流量超過30萬，高峰時期達到50萬，一個月的客流超過千萬……這是在重慶大坪時代天街D館開業「滿月」后，整個以時代天街為核心，60萬方西南最大購物中心交出的「答卷」……人流如梭，商家生意火爆的背後，則是整個重慶商業地產「突圍」的縮影。

圖為重慶新光天地的設計參照重慶山城的地形，將山城的「爬坡上坎」融入商場的設計中。受訪者 供圖

圖為重慶新光天地的設計參照重慶山城的地形，將山城的「爬坡上坎」融入商場的設計中。受訪者 供圖

記者注意到，從開業迄今，時代天街一直圍繞家庭一站式消費的路徑布局。其中，AB館以購物、餐飲業態為主；C館彌補了兒童體驗、健身房、KTV等體驗式業態，成為「城市家庭文化娛樂中心」；D館則在館內劇場、保齡球、卡丁車等成年人的體驗特色業態上作做文章，打造「國際青年潮流中心」。

在中國購物中心產業資訊中心主任郭增利看來，之前競爭不激烈的時候，商家把商業房地產僅僅理解為「商業」，忘記了在「場所精神」上給消費者提供服務。時代天街圍繞家庭做文章的一站式消費，滿足了不同年齡層的消費和社交需求，不再是一個傳統的購物商圈。

據不完全統計，截至2016年底，重慶已開業商業項目(包括產業項目及專業市場在內)369座，總計商業體量逾2764.5萬㎡。截至2017年，重慶奢侈品品牌數超過50個，快時尚店鋪超過50家。

2017年8月，由台灣新光三越集團與重慶中渝物業發展有限公司合作打造的新光天地在重慶開幕。這座營業面積25萬平方米的商場也是目前新光三越集團在台灣和大陸開設的18家商場中最大的一家。

在新光天地相關人士看來，激烈的線上線下競爭、線下商業過剩的挑戰下，如今的商業體要紅火，顯然不能再向過去一下，一味追求「單核」，符合市場需求即可，而是更需要有自己的「性格」，讓消費者記住「標籤」。

戴德梁行重慶公司研究部助理經理韓麗在接受記者採訪時稱，伴隨著軌道交通的完善，傳統商業、一站式消費商業、shoppingmall等商業都會被進一步刷新並且逐步將單個的商業體凝聚起來，形成大大小小的新商圈，這是城市商業發展的必然。

業內人士認為，重慶商業已經從單核向多核進化發展，未來趨勢應是提供與之品牌適應的服務環境以及其它相關業態的服務，讓消費者一站式解決多種需求，實現最大限度地流量變現。