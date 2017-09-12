



賈躍亭到底在哪？外界依然猜測紛紛。離開樂視之後，人們只能從微博上了解賈躍亭的動向。從最近賈躍亭最近一段時間發佈的微博可見，他的工作重心已基本放在了造車上。















據報導，賈躍亭最近在境外頻繁接見投資人，其中不乏美國財團、全球知名企業和國內機構。





雖然樂視汽車並未透露融資的具體金額，但樂視汽車內部人士接受記者採訪透露：「目前，樂視汽車融資順利，賈總的汽車產業的邏輯和模式獲得投資人認可，融資落地后公司會公佈細節。」





但是，賈躍亭何時回來，才是大家、尤其是賈躍亭的債主們關注的焦點。然而，如今就算賈躍亭回來了，他也會步履維艱，因為，樂視控股已經上了失信被執行人名單，成了「老賴」，而作為樂視實際控股人的賈躍亭本人連乘坐飛機高鐵都難了。









樂視兩家公司成「老賴」





根據最高人民法院中國執行信息公開網上公佈的信息，樂視控股和樂視移動已經被列入失信被執行人名單，也就是俗稱的「老賴」。據了解到，樂視系的這兩家公司是本月7日被列入這一名單的，而涉及的案件則是今年3、4月間被立案的。









此次被列入失信名單的樂視控股(北京)有限公司涉及兩起案件，樂視移動智能信息技術(北京)有限公司則涉及一起案件。









▲圖片來源：中國執行信息公開網





▲圖片來源：中國執行信息公開網？





根據最高人民法院2015年7月發佈的有關規定，執行部門除了可以對失信被執行人名單進行公佈外，還可向政府相關部門、金融監管機構、金融機構、承擔行政職能的事業單位及行業協會等通報，供相關單位依照法律、法規和有關規定在政府採購、招標投標、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場准入、資質認定等方面，對失信被執行人予以信用懲戒。









賈躍亭乘飛機坐高鐵困難了





全國法院失信被執行人即俗稱的「老賴」，被列入失信被執行人將會帶來許多不良後果。根據2015年7月20日最高人民法院《關於修改〈最高人民法院關於限制被執行人高消費的若干規定〉的決定》，納入失信被執行人名單的被執行人，人民法院應當對其採取限制消費措施。











被執行人為自然人的，被採取限制消費措施后，不得有以下高消費及非生活和工作必需的消費行為：





（一）乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟卧、輪船二等以上艙位；

（二）在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；





（三）購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；





（四）租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；





（五）購買非經營必需車輛；





（六）旅遊、度假；





（七）子女就讀高收費私立學校；





（八）支付高額保費購買保險理財產品；





（九）乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。





而被執行人為單位的，被採取限制消費措施后，被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人不得實施前款規定的行為。





在9月7日發佈的「老賴」名單中，樂視控股的負責人為賈躍亭，樂視移動的法定代表人/負責人為賈躍民，因此，他們不得有上述9種消費行為。不過，因私消費以個人財產實施前款規定行為的，可以向執行法院提出申請。執行法院審查屬實的，應予准許。





數據顯示，從2013年失信被執行人名單制度建立以來到2017年2月，全國法院共限制615萬「老賴」購買機票、222萬人購買動車、高鐵票。









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編輯 / 萬政

來源 / 綜合每日經濟新聞微信、北京青年報、證券日報