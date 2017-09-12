



近期，國務院多部委召開新聞發佈會，介紹未來幾個月的工作重點。社保卡增加新功能、異地就醫直接結算、共享單車、共享汽車有新規、鄉村旅遊大發展……八大福利即將來襲，給你穩穩的幸福。





1、社保卡又增新功能！「一晃」繳費









人力資源社會保障部將試點第三代社會保障卡，繼續推進社會保障卡的發行和應用，增加「一晃而過」的非接觸式功能，讓群眾通過手機可以快速完成社保繳費、醫保結算等事項。





2、異地就醫直接結算！9月底前全面完成









6月份，人力資源社會保障部專門部署開展跨省異地就醫直接結算百日攻堅戰，即在7、8、9三個月的時間內基本完成這項任務。要求9月底以前全面啟動國家異地就醫結算系統並聯網運行，確保在線備案人員跨省異地就醫住院醫療費用全部實現直接結算。





3、醫改又有新動作！群眾辦事更便利









衛生計生委近期出台了《關於深化「放管服」改革激發醫療領域投資活力的通知》，推出了衛生計生領域十項重點改革舉措，這些措施包括：





全面清理相關文件或規範中存在的各種無謂證明！





取消醫療機構申請醫療廣告時提交的《醫療機構執業許可證》複印件加蓋衛生計生行政部門公章，改為加蓋申請人公章。





開展社會辦醫療機構需出具驗資證明的相關材料清理取消工作，加強後續監管。

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推進信息共享和辦事承諾制，為群眾辦事生活增便利！





取消農村部分計生家庭獎扶申請人提交的計生相關證明材料。





取消西部地區「少生快富」工程申請人生育史、落實長效避孕節育措施證明等相關材料，相關信息由衛生計生行政部門通過衛生計生信息系統查驗。





做好流動人口異地婚育信息查詢，推動信息共享，取消紙質婚育證明。





4、共享單車or共享汽車？日常出行更方便









共享單車會這樣↓





8月2日，經國務院同意，交通運輸部等10部門聯合出台了《關於鼓勵和規範互聯網租賃自行車發展的指導意見》，提出：





對用戶註冊使用實行實名制管理並簽訂服務協議，明示計費方式和標準，建立投訴處理機制，為用戶購買人身意外傷害險，禁止向未滿12歲的兒童提供服務。





鼓勵採用免押金方式提供租賃服務，企業已收取押金或者預付資金的，要在註冊地設立專用賬戶，實行專款專用，完善退還制度，接受交通、金融等主管部門監管。









共享汽車會這樣↓





8月8日，由交通運輸部、住房城鄉建設部制定的《關於促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》正式出台，提出：







落實身份查驗制度。小微型客車租賃經營者應當具備身份查驗所需的設施設備，對承租人提供的有效證件進行查驗，將有關信息在車輛租賃合同中記錄，並載明所有駕駛人身份證件和駕駛證信息





提升線上線下服務能力。分時租賃經營者應採用安全、合規的支付結算服務，確保用戶押金和資金安全，確保用戶個人信息安全。鼓勵分時租賃經營者採用信用模式代替押金管理。





5、就業幫扶來了！畢業生工作更好找









人力資源社會保障部下半年將繼續做好高校畢業生就業工作，開展就業幫扶行動：







對未就業畢業生針對性幫扶！





對離校未就業畢業生進行實名登記，有針對性的提供就業創業指導、崗位信息、職業培訓、就業見習等服務。





對就業困難群體優先幫扶！





對家庭困難的高校畢業生以及就業困難的女性、殘疾和少數民族畢業生優先提供指導和服務。





6、環境保護人人有責！終身責任制將落實









環境保護部將強化危險廢物的監管，加快完善管理體系，抓緊推動修訂《固體廢物污染環境防治法》等法律法規，明確危險廢物產生單位無害化處置和終身賠償責任。





落實企業主體責任和政府的監管責任，建立企業環境保護信息公開平台，將違法企業公開曝光，聯合懲戒。要將危險廢物管理情況納入督政和環保責任終身追究，強化黨政領導幹部責任追究。







7、大型群眾性體育賽事更豐富！你準備好了嗎













近日，國家發展改革委會同有關部門出台了《支持社會力量舉辦馬拉松、自行車等大型群眾性體育賽事行動方案（2017年）》，提出：





要做好賽事服務保障，如研究建立多部門聯合「一站式」服務機制。





完善支持政策，如制定支持社會力量舉辦大型群眾性體育賽事的具體方案。





推動規範發展，如建立行業信用體系。

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8、鄉村旅遊大發展！大好河山看不停









近日，國家發展改革委會同有關部門出台《促進鄉村旅遊發展提質升級行動方案（2017年）》，提出：





要改善鄉村旅遊基礎設施和配套服務，如鼓勵和引導民間投資通過PPP、公建民營等方式參與廁所及污水處理、停車場、遊客諮詢服務中心等鄉村基礎設施建設和運營。





推動鄉村旅遊區域差異化發展，如在東北地區打造一批融滑雪、登山、徒步、露營等為一體的冰雪旅遊度假區。





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編輯 / 萬政

來源 / 中國政府網



