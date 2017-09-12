



9月12日上午，e租寶案一審在北京宣判，26人獲刑，主犯丁寧被判無期徒刑，處罰金1億元；涉案兩公司被處罰金19億元。













9月12日，北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。





對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；





對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；





對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；





對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣7000萬元。





同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。





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經審理查明：





被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司於2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業金融機構資質的前提下，通過「e租寶」「芝麻金融」兩家互聯網金融平台發佈虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目，包裝成若干理財產品進行銷售，並以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。





其中，大部分集資款被用於返還集資本息、收購線下銷售公司等平台運營支出，或用於違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。





此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。





案發後，公安機關全力開展涉案資產追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權，以及房產、機動車、黃金製品、玉石等財物。現追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產將移送執行機關，最終按比例發還集資參與人。





北京市第一中級人民法院認為，





二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法佔有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，行為已構成集資詐騙罪。





被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，行為已構成非法吸收公眾存款罪。





二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節、後果特別嚴重，依法應當予以嚴懲。





法院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。







各被告人的親屬、部分集資參與人、相關使館人員、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾代表等80餘人旁聽了宣判。





編輯 / 杜秀萍、萬政

來源 /？北京市高級人民法院微信、新華社