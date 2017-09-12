國家中山科學研究院12日在台北國防部介紹「智慧防救災決策輔助系統」，以共通圖像的觀念建立災情斑點圖整合各種災防資訊，可主動提供指揮官決策建議，有效提升防災與救災能力。中央社記者王飛華攝 106年9月12日