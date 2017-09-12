陳振川贈書給魏茲曼研究院副院長中央社 (2017-09-12 13:50)
唐獎教育基金會執行長陳振川（右）11日贈書給以色列魏茲曼科學研究院副院長尼曼。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月12日
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