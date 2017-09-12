陳振川與魏茲曼科學研究院副院長相見歡中央社 (2017-09-12 13:50)
唐獎教育基金會執行長陳振川（左）11日拜會以色列魏茲曼科學研究院副院長尼曼（右），雙方相談甚歡。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月12日
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