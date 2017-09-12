在Paul Pierce與Ray Allen兩人重歸就好後，Ray Allen也在接受《ESPN》專訪時，對當初的決定作出解釋，並在訪問的最後再次示好，表示與其他前隊友之間有特殊的羈絆，且從未忘記當初的情感。

Pierce、Garnett、Rondo等前隊友，因為Ray Allen在合約到期後，選擇加盟熱火隊，而感到被「背叛」，所以頻頻向外界批評Allen的「背叛」，這也讓四人的關係降至冰點。

「當我聽到他們批評我時，我非常的灰心，因為當我離開時，我是一名自由球員。」Ray Allen說，「在我離開塞爾蒂克後，我從未說過任何針對他們的負面言論，我從未仇視他們。」

「因為我們曾一起贏球，我們愛著對方，我們之間的羈絆就像家一樣，對我來說這一切都沒有改變。」Ray Allen補充說。

雖然Kevin Garnett和Rajon Rondo兩人仍未對此作出表態，但是Ray Allen與Paul Pierce兩人的和解，也為當初塞爾提克4巨頭之間的恩怨情仇，邁出大和解的第一步。