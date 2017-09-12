國防科技進一步延伸應用到災害防救，國家中山科學研究院建置「智慧防救災決策輔助系統」， 整合各災害防救體系的資訊，並以共通圖像建立災情斑點圖，藉此整合各種災防資訊，同時，也提供災害防救資訊的整體解決方案。

為了因應複合式的自然災害特性，國防部今天(12日)邀請中科院介紹「智慧防救災決策輔助系統」，中科院資訊通信研究所副所長王定國表示，這套系統是把預測、大數據分析有效轉變成資訊，並進行分派建議，提供指揮官參考運用。

中科院指出，這套系統可為災害防救體系中的各階層，提供整體的解決方案，主要是透過共通圖像建立災情斑點圖來整合防災資訊，不僅可以主動提供決策建議，也能將救災任務同步下達給勘救災單位，再透過中科院的APP裝置，更能使第一線的救災人員同步掌握災情狀況、即時管制的重要協助。

至於這套系統，未來是否會由國防部主導使用？國防部發言人陳中吉表示，救災還是以內政部為主導，且這套系統目前還在演示階段，未來如果各項技術更加整合，包含國防部、內政部或各地方政府都有可能採購使用。